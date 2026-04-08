Volgens regerend wereldkampioen Lando Norris brengt de huidige generatie Formule 1-auto's een aanzienlijk gevaar met zich mee. De McLaren-coureur stelt dat hij tijdens het rijden te vaak naar zijn stuur moet kijken om de complexe systemen te controleren, wat leidt tot potentieel gevaarlijke situaties op de baan. De oorzaak hiervan ligt bij de snelheden die per ronde sterk variëren, het directe gevolg zijn van de nieuwe technische reglementen voor 2026 en het intensieve beheer van de elektrische energie.

Sinds de start van dit seizoen rijdt de koningsklasse met een nieuwe generatie power units, waarbij het vermogen voor de helft afkomstig is van de verbrandingsmotor en voor de andere helft van de MGU-K. Omdat de elektromotor nu bijna drie keer zoveel vermogen levert als in voorgaande jaren, maar de batterijcapaciteit niet evenredig is meegegroeid, zijn de wagens sneller beperkt in hun beschikbare energie. Dit dwingt coureurs om gedurende elke ronde constant bezig te zijn met actief energiemanagement, wat resulteert in een extreem hoge mentale belasting en veel afleiding door de constante stroom aan informatie op het scherm van het stuur.

Artikel gaat verder onder video

Gevaar op de baan

Norris benadrukt dat deze constante behoefte aan technische informatie ten koste gaat van het noodzakelijke zicht op de baan. Eerder dit jaar raakte de Brit tijdens de kwalificatie in Australië brokstukken op het asfalt, omdat zijn aandacht noodgedwongen bij de instellingen op zijn stuurwiel lag. "Dat is ook het probleem. Je moet elke drie seconden naar het stuur kijken om te zien wat er gaat gebeuren. Je kunt zomaar van het circuit geraken", stelde Norris tegenover onder andere Autosport over de huidige werkwijze in de cockpit. "Daarom zie je bijvoorbeeld brokstukken niet. Ik moet kijken naar de snelheid die ik aan het einde van het rechte stuk ga bereiken en weten of ik dertig meter eerder of tien meter later moet remmen."

Related image

Snelheidsverschillen door clipping

De onzekerheid over de exacte rempunten waar de coureur op doelt, wordt veroorzaakt door de karakteristieken van het batterijmanagement. Het volledige elektrische vermogen van 350 kilowatt mag volgens de regels worden gebruikt tot een snelheid van 290 kilometer per uur, waarna de ondersteuning lineair afneemt en bij 345 kilometer per uur volledig wegvalt. Dit fenomeen, dat in de paddock bekendstaat als super clipping, zorgt ervoor dat de wagens aan het einde van een recht stuk plotseling en onvoorspelbaar snelheid verliezen. Afhankelijk van de gekozen energiestrategie en de status van de batterij kan de snelheid bij het ingaan van een bocht daardoor tientallen kilometer per uur verschillen ten opzichte van de voorgaande ronde.

