Diskwalificatie voor rallycoureur na ongepast gedrag tegenover vrouwelijke official
Een bijzonder verhaal uit de Royal Rally of Scandinavia duikt op. Zo is rallycoureur Robert Kolčák gediskwalificeerd omdat hij nogal ongepaste opmerkingen maakte tegenover een vrouwelijke marshal.
De Royal Rally of Scandinavia is een rallywedstrijd in Zweden die onderdeel uitmaakt van het European Rally Championship. De rally wordt sinds 2023 verreden rond Karlstad en in de regio Värmland, bekend om de snelle gravelwegen en enorme jumps. Ook Jos Verstappen reed daar in 2025 mee, zij het met een Škoda Fabia RS Rally2.
Kolčák maakte opmerkelijke gebaren
Tijdens de standaardcontrole van de veiligheidsuitrusting na klassementsproef 6 maakte de coureur van auto 18 (Kolčák) ongepaste opmerkingen richting een vrouwelijke scrutineer (technisch official), zo valt te lezen in het document van de stewards. Daarbij heeft de coureur onder meer gevraagd of de betreffende scrutineer zijn geslachtsdelen wilde zien. Daarna greep hij demonstratief naar zijn kruis, in aanwezigheid van twee vrouwelijke officials.
De FIA is uiteraard niet gecharmeerd van dit soort acties en wijst op een overtreding van twee artikelen, namelijk artikel 12.2.1.f en artikel 12.2.1.l van de International Sporting Code. De straf voor Kolčák is een diskwalificatie uit de BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia 2026.
Reactie Kolčák
Kolčák verklaarde tegenover de stewards dat hij nog vol adrenaline zat na de proef en dat hij daarnaast niet wist dat de vrouw een official van het evenement was. De oorzaak van de opmerkelijke actie van Kolčák kwam volgens hem voort uit de manier waarop de betreffende scrutineer zijn veiligheidskleding controleerde.
