Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft Max Verstappen ongebruikelijk gehandeld door een journalist weg te sturen tijdens een persmoment in aanloop naar de Grand Prix van Japan. De voormalig coureur van Williams, McLaren en Red Bull Racing is bovendien verbaasd dat de FIA geen straf heeft uitgedeeld aan de viervoudig wereldkampioen.

Het incident vond plaats in de hospitality van Red Bull Racing op het Suzuka International Racing Course. Verstappen weigerde aan zijn mediasessie te beginnen zolang de betreffende verslaggever nog in de ruimte aanwezig was. De frustratie van de Limburger bleek een nasleep te zijn van een verhitte woordenwisseling tijdens de seizoensafsluiter van 2025 in Abu Dhabi, waar hij de wereldtitel met slechts twee punten verschil verloor aan Lando Norris.

Conflict begon al in Abu Dhabi

De journalist in kwestie, Giles Richards van The Guardian, had Verstappen destijds gevraagd naar de welbekende touché met George Russell eerder in dat seizoen. Die botsing in Barcelona had invloed gehad op Verstappens positie in het kampioenschap. "Je vergeet alle andere dingen die in mijn seizoen zijn gebeurd. Het enige dat je noemt, is Barcelona. Ik wist dat dit zou komen", reageerde een destijds geïrriteerde Verstappen. "Je grijnst nu zo stom naar me. Ik weet het niet. Ja, het hoort uiteindelijk bij het racen. Je leert ervan. Het kampioenschap bestaat uit 24 races. Ik heb in de tweede seizoenshelft ook veel vroege kerstcadeautjes gekregen, dus daar zou je ook vragen over kunnen stellen".

Coulthard verrast door uitblijven FIA-straf

In de podcast Up To Speed blikt Coulthard nu terug op de beslissing van Verstappen om de journalist in Suzuka de deur te wijzen. "Nou, ik zie het zo: het is waarschijnlijk niet iets waar Max zich achteraf goed over zal voelen. Want hoewel hij absoluut gelijk heeft dat hij de vraag niet hoeft te beantwoorden, is het toch ongebruikelijk om iemand uit die ruimte te sturen", stelt de Schot. Coulthard trekt daarbij een vergelijking met het bestraffen van grof taalgebruik. "En ik ben eigenlijk een beetje verrast dat de FIA hier geen standpunt over heeft ingenomen. Ik heb niets gezien van een waarschuwing. Want in feite is het zo: als hij daar het woord 'shit' zou gebruiken, zou hij een boete krijgen."

Dikke huid noodzakelijk in de Formule 1

Hij trekt parallellen met zijn eigen loopbaan in de koningsklasse van de autosport. "Ik kan het alleen vergelijken met mijn tijd als coureur. Ik heb natuurlijk nooit de wereldtitels gewonnen die Max heeft, maar ik stond absoluut ook bloot aan kritiek van verschillende journalisten", vertelt Coulthard. Daarbij erkent hij dat het voor een coureur cruciaal is om een dikke huid te kweken. "Het is heel moeilijk om dat niet persoonlijk op te vatten. Ik weet zeker dat je niet naar de reacties op sociale media kijkt, want daar heb je mensen die van je houden en mensen die je gewoon niet mogen, zo is het nu eenmaal".

Toch snapt Coulthard dat herhaaldelijke negatieve vragen kunnen gaan irriteren. "Ik heb zeker kritiek gekregen. En er was altijd een ondertoon, laten we zeggen, als ze mijn kwalificatieprestaties in twijfel trokken. Dat was een terechte vraag, maar natuurlijk was het niet makkelijk om steeds weer dezelfde vraag gesteld te krijgen", herinnert hij zich. Uiteindelijk hoort het volgens hem bij de sport. "Sommige journalisten waren erg neerbuigend. En het is hun volste recht als journalist om te zeggen wat ze zien. Maar het is moeilijk om dat niet persoonlijk op te vatten. Geen enkele coureur is daarvan uitgezonderd."

