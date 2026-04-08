Volgens Martin Brundle moet George Russell zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli uiterst serieus nemen bij Mercedes. De Britse commentator en analist van Sky Sports F1 stelt dat Russell de tiener op dezelfde manier moet benaderen als zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in zijn beste jaren.

Na een lange aanloopfase bij Williams maakte Russell de overstap naar Mercedes, precies in de periode dat de renstal haar dominante positie in de Formule 1 verloor. Inmiddels lijkt het team weer over een wagen te beschikken waarmee om de titel gestreden kan worden. Toch is de interne strijd na de eerste drie races van het seizoen, waaronder de recente Grand Prix van Japan, allerminst een uitgemaakte zaak.

Zorgen voor Russell

Brundle benadrukt dat de huidige dynamiek binnen het team onverwacht uitdagend is voor de ondertussen ervaren Brit. "Als ik George was, zou ik me na drie races meer zorgen maken dan aan het begin van het seizoen", stelt de analist. "George heeft al dat zware werk bij Williams gedaan en daar een of twee jaar extra doorgebracht, verhuist naar Mercedes, precies op het moment dat ze stopten met domineren en moet dat allemaal tolereren", vertelt hij over Russell bij The F1 Show.

Nu het materieel weer competitief is, ziet de situatie er volgens de voormalig coureur anders uit dan verwacht. "Nu lijkt het erop dat ze een kampioenschapsauto hebben en zou je zeggen dat George de overhand heeft, en dan moet hij plotseling naar de andere kant van de garage kijken en denken: 'wacht even, dit is nog lang niet zeker. Ik moet deze tiener nog verslaan.' En ik denk dat hij dat echt moet", vervolgt Brundle.

Russell moet Antonelli als de nieuwe Hamilton zien

Om de interne strijd te winnen, zal Russell volgens Brundle zijn uiterste best moeten doen. De dreiging van het jonge talent mag absoluut niet onderschat worden. "George moet Kimi Antonelli precies zo behandelen alsof hij Lewis Hamilton op zijn hoogtepunt is en een bedreiging voor het kampioenschap", concludeert hij. Russell heeft dan ook een achterstand van negen punten opgelopen bij de Grand Prix van Japan. Waar Antonelli zijn tweede overwinning op rij scoorde, werd Russell teleurstellend vierde achter de McLaren van Oscar Piastri en Ferrari van Charles Leclerc. Hij kreeg gedurende de race onder andere te maken met een bug in de software.

Gerelateerd