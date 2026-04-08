Max Verstappen kwam vorige maand in actie tijdens de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hij kwam samen met Jules Gounon en Dani Juncadella als eerste over de streep, voordat ze gediskwalificeerd werden. Het grote onderwerp van gesprek was echter hoe indrukwekkend Verstappen was in de vuile lucht van Christopher Haase. Juncadella spreekt van een 'geheim trucje', maar nadat hij het niet wil verklappen, heeft GPFans toch een theorie.

Verstappen heeft zich ingeschreven voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring met Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, wat gerund wordt door Winward Racing. Ter voorbereiding racete hij al in NLS2 en zal hij ook de aankomende 24h Qualifiers doen. De Red Bull F1-coureur was het snelst in de kwalificatie voor NLS2, maar verloor direct de leiding aan Haase. Gedurende de eerste stint wist hij constant vlak achter de Scherer Sport PHX-Audi te blijven. Net voordat ze de pits bereikten aan het einde van het eerste uur, haalde Verstappen de Duitser in. Uiteindelijk zouden hij, Gounon en Juncadella een minuut eerder dan de concurrentie het zwart-witgeblokt zien, voordat de AMG werd gediskwalificeerd. Het team had op de zaterdag namelijk een setje banden te veel gebruikt.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen deed iets heel speciaals

Juncadella vertelde tegenover de Duitse tak van Motorsport.com dat het "heel indrukwekkend" was hoe Verstappen begreep hoe hij dicht achter Haase kon blijven. "Het is zijn eerste keer dat hij een GT3-bolide op die manier moest besturen op dit circuit. Hij deed zelfs iets heel speciaals en daar hebben we na de race over gepraat. Het is iets wat ik nooit zelf had kunnen bedenken en ik rij al heel lang met GT-auto's. Ik ga niet zeggen wat het is, dat hou ik liever voor me, maar het is een mooi trucje. Misschien vertel ik het ooit op een dag", aldus de Spanjaard die na NLS2 een uitgebreid interview deed met GPFans. Dat is hier (deel 1), hier (deel 2) en hier (deel 3) te lezen.

Verstappen in de vuile lucht van Haase

Is dít het trucje van Verstappen?

Wat het trucje precies inhoudt, is dus pure speculatie. GPFans-redacteur Vincent Bruins heeft er toch een theorie over: "Waar mijn gedachte meteen naartoe ging, was de rembalans. Het kan zijn dat Verstappen de rembalans pietje-precies weet aan te passen afhankelijk van de afstand tussen hem en zijn voorligger, wat in NLS2 dus Haase was. Vuile lucht speelt ook in de GT3-racerij een rol en hoe kleiner de afstand is tussen jezelf en je voorligger, hoe sterker het effect wordt en hoe meer onderstuur je krijgt. Door de rembalans steeds wat meer naar achter af te stellen, hoe dichter hij bij Haase kwam, probeerde hij wellicht wat meer slip in de auto te forceren. De Pirelli's zouden het uitgillen - het rubber in de Formule 1 is hier helemaal niet voor ontworpen -, maar de Michelins op de Nürburgring kunnen zo'n trucje wel aan. Hoe dan ook, het is maar een theorie en misschien zit ik er compleet naast."

Gerelateerd