Dani Juncadella zal een Mercedes-AMG delen met Lucas Auer, Jules Gounon en Max Verstappen bij de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Ter voorbereiding deed de Spanjaard met de twee laatstgenoemden ook mee aan de NLS2-race. In dit exclusieve interview met GPFans gaat hij in op de uitdagingen van het delen van een auto en hoe het is om samen te werken met Verstappen.

In de endurance-racerij deel je altijd een auto met andere coureurs, maar niet iedereen heeft dezelfde rijstijl. Juncadella legt uit dat het gelukkig niet vaak voorkomt dat dat een probleem is. "Het is meer iets wat kan gebeuren in Pro-Am-races, zoals het WEC." In de LMGT3-klasse van het FIA World Endurance Championship moet er een amateurrijder met een Bronze-gradatie meedoen. "Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je een amateur hebt of iemand met een Silver-gradatie en dat er misschien iets is wat niet bij jouw amateur past. Dan kan het zijn dat jij je een beetje moet aanpassen. Echter, als je hebt het over racen met alleen maar Pro-teamgenoten, dan proberen we allemaal de auto gewoon zo snel mogelijk te maken. Als er dan iemand is die er niet helemaal mee overweg kan, dan moet diegene zich aanpassen om het maximale eruit te halen. We willen natuurlijk zo snel mogelijk zijn."

Artikel gaat verder onder video

Oefenen op de sim

Juncadella zal in mei de 24h Nürburgring doen samen met Auer, Gounon en Verstappen bij Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Een fijn hulpmiddel om zich te kunnen voorbereiden op een NLS-wedstrijd, zoals de afgelopen 58. ADAC Barbarossapreis, of de aankomende 24h Rennen, is het racen op de simulator. "Simracen is heel handig voor de voorbereiding, niet per se voor een specifiek evenement, maar ook in het algemeen. Jules, Max en ik reden bijvoorbeeld de afgelopen winter samen op de virtuele Nordschleife. We kwamen dan gewoon gezellig online samen, maakten wat grapjes en konden zo relaxed trainen. Op dat moment wisten we nog niet wie onze vierde teamgenoot zou worden, dus we speelden met ons drieën, maar dat was heel leuk om te doen." Ze maken het liefst gebruik van iRacing, maar ze stellen de virtuele Mercedes-AMG GT3 zo af dat-ie iets langzamer gaat. "Vergeleken met in het echt is het simracen vaak een beetje sneller. We proberen daarom de auto af te remmen via de setup om het op die manier gelijk te trekken met hoe we het op de baan doen."

Related image

'Rookie' Verstappen is heel nederig in zijn aanpak

Ook al is Verstappen een viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, toch is hij een wat minder ervaren coureur in de GT-racerij - of zoals de Limburger zichzelf omschreef, "een rookie". Echt nog iets bijleren doet hij niet, maar Verstappen is wel constant nieuwsgierig. "Hij is ontzettend getalenteerd, dus er is weinig wat hij nog kan leren, om het maar zo te zeggen. Het komt bij hem heel erg van nature. Aan de andere kant is hij heel nederig in zijn aanpak", vertelt Juncadella. "Hij is namelijk altijd nieuwsgierig naar wat hij beter kan doen en hoe hij nieuwe dingen kan vinden die hij normaal gesproken niet in het sprintracen doet. Laatst hebben we dan een vieruursrace gedaan, maar ook bij een 24-uursrace weet hij dat de aanpak net iets anders is. Je kunt niet dezelfde risico's nemen, als je 24 uur achter elkaar te maken hebt met verkeer, en daar houdt hij heel goed rekening mee."

Verstappen vocht in de openingsfase van NLS2 ronde na ronde met de Scherer Sport PHX-Audi van Christopher Haase. De laatstgenoemde was lovend over de Red Bull F1-coureur en de complimenten zijn ook bij Juncadella opgevallen. "Hij is ongelooflijk getalenteerd, en Christopher zei het ook al na de race. Hij was erg onder de indruk hoe hij achter hem kon blijven in het verkeer en hoe hij de afstand kon inschatten tussen zichzelf en de andere auto’s."

Dit is het tweede deel van ons interview met Dani Juncadella.

Gerelateerd