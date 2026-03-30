Alle coureurs op de Nürburgring Nordschleife moeten bij het begin beginnen om speciale racelicenties te behalen voor het befaamde Duitse circuit. Zo reed Max Verstappen vorig jaar eerst met een teruggeschroefde Porsche Cayman. Dani Juncadella vertelt in een exclusief interview met GPFans over zijn eigen eerste ervaring en wat voor hem de lastigste bocht is na bijna een decennium op de Nürburgring te hebben geracet.

Juncadella werd in 2012 kampioen in beide Europese klasses van de Formule 3, alvorens hij debuteerde in de DTM en de rol van F1-testcoureur op zich nam bij Williams en Force India. In 2015 breidde hij zijn cv uit door de GT-racerij in te stappen. Hij kwam onder andere uit in de GT World Challenge Europe, waar hij uiteindelijk in 2022 de Endurance Cup-titel zou pakken. Maar Juncadella ging ook aan de slag op de Nürburgring Nordschleife. Voordat je daar met een GT3-bolide mag racen, moet je eerst aantonen dat je je aan de regels kunt houden met langzamer materieel om zo de benodigde licenties te verdienen. In het geval van Juncadella deed hij dat in de 41. DMV Münsterlandpokal, de NLS-seizoensfinale van 2016, waar hij een Toyota GT86 van Team Mathol Racing deelde met Lucas Auer en Felix Rosenqvist.

Artikel gaat verder onder video

Versnellingsbak en koppeling kapotrijden in Toyota

"Racen met de Toyota GT86 was een geweldige ervaring. De auto was eigenlijk ongelooflijk goed", begint hij te vertellen. "De wegligging van de auto was heel fijn. Het ging heel langzaam, maar de auto zelf was helemaal prima. Ik deelde de auto met Lucas en Felix." Die reden dat jaar ook voor Mercedes in de DTM. "We waren volgens mij alleen een beetje agressief bezig geweest met de versnellingsbak en de koppeling. Tijdens de laatste vijf à zes ronden hadden we geen eerste, tweede of derde versnelling meer, dus moesten we de hele tijd in de vierde en vijfde versnelling rijden. We waren er eigenlijk klaar mee, maar het was wel een grappige ervaring", lachte Juncadella. Ondanks de kapotte versnellingsbak wist het trio in de Toyota wel de Cup 4-klasse te winnen.

© VLN | Een Toyota GT86 van Auer in 2017, vergelijkbaar met waar Juncadella het jaar ervoor mee reed

Omgaan met de omstandigheden

In de bijna tien jaar die hij heeft geracet op de Nürburgring, is de layout zelf niet veranderd, maar de baan wel. "Ze hebben veel gedeeltes opnieuw geasfalteerd. Er waren bepaalde stukken die echt lastig waren door hoe hobbelig het was. Dat is iets makkelijker geworden." Toch blijft het een enorme uitdaging ten opzichte van 'normale' circuits. "Iets wat heel lastig is aan dit circuit zijn de omstandigheden en hoe je daarmee om moet gaan. Die kunnen gedurende een race drastisch veranderen." Niet alleen het weer, maar ook het verkeer kan voor roet in het eten zorgen. "Maar als je daar ervaring mee hebt, dan kan het je een groot voordeel opleveren op de Nordschleife."

Marge overhouden bij Schwalbenschwanz

Zelfs de meest getalenteerde en ervaren coureurs kunnen nog verrast worden door de Duitse baan, maar bij iedereen komt dat weer bij een andere bocht naar boven. In het geval van Juncadella is dat Schwalbenschwanz. Deze bevindt zich in het laatste gedeelte van de Nordschleife tussen de Stefan Bellof-S en de kleine Karussell. "Ik heb daar zo’n vijf jaar geleden tijdens een vrijdagsessie een flinke crash meegemaakt. Dus elke keer als ik bij die bocht aankom, dan moet ik daar aan denken. Dat betekent dat ik daar altijd net niet op de limiet rij. De enige reden dat ik daar ook ben gecrasht, is omdat ik mijn concentratie een beetje verloren was." Je kunt het enigszins vergelijken met een trauma. "Dus elke keer als ik aankom bij Schwalbenschwanz, hou ik een beetje marge over."

Dit is het eerste deel van ons interview met Dani Juncadella. Delen twee en drie zullen later deze week uitkomen.

