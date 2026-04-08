Volgens Formule 1-commentator Martin Brundle zijn de huidige technische reglementen fundamenteel gebrekkig. Waar de analist van Sky Sports eerder dit seizoen nog stelde dat Max Verstappen moest stoppen met klagen over de nieuwe auto's, trekt hij nu zelf fel van leer tegen de werking van de power units. Aanleiding voor zijn zorgen zijn de recente batterijproblemen van Lando Norris, die volgens hem aantonen dat coureurs de controle over hun eigen wagen verliezen.

Verstappen uitte eerder al zware kritiek op de nieuwe generatie F1-bolides. Hij omschreef het als "Formule E op steroïden" en "Mario Kart" vanwege de fiftyfifty-verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen. Brundle reageerde destijds door de Red Bull-coureur een ultimatum te stellen: hij moest of zijn ontslag indienen en de koningsklasse verlaten of zijn kritiek voor zich houden. Inmiddels is de hij echter zelf overtuigd van de gevaren, nadat Norris tijdens de Grand Prix van Japan ongewild Lewis Hamilton inhaalde door een automatische ontlading van zijn batterij.

Brundle ziet overtreding van de reglementen

Brundle stelt dat dergelijke incidenten direct indruisen tegen de basisprincipes van de autosport. "Wat mij echt zorgen baarde, was dat Lando Norris zei: 'Ik wilde Lewis Hamilton niet inhalen, maar mijn batterij besloot van wel en daarna had ik niets meer om mee te verdedigen'", zo begon hij bij The F1 Show van Sky Sports. Volgens de commentator overtreedt dit de regel dat een coureur de wagen zonder externe systemen moet besturen, zoals vastgelegd in Artikel 1.8.1 van het sportief reglement. "Er is een regel in de Formule 1 die al eeuwig bestaat. Hij is heel simpel en verstrekkend. De coureur moet de auto alleen en zonder hulp besturen. De coureur mag niet voor verrassingen komen te staan door een zelflerende auto. Daar moeten ze vanaf", stelt hij.

Veiligheid van omstanders en coureurs staat centraal

De onvoorspelbare vermogensafgifte creëert volgens Brundle onaanvaardbare risico's op het circuit. "Het is vast niet in een handomdraai opgelost, maar de vermogensafgifte moet in verhouding staan tot wat de coureur met het gaspedaal doet. Dat is fundamenteel. Het moet lineair zijn. Het is een groot probleem voor de FIA, want de veiligheid van de coureur is heilig", vervolgt de voormalig coureur. Daarbij wijst hij op de verantwoordelijkheid van de autosportbond richting alle aanwezigen.

"De hoogste prioriteit ligt bij de fans, want zij betalen om er te zijn en hebben niet gekozen voor enig risico. Daarna komen de marshals langs de baan. Vervolgens de pitcrew en tot slot de coureurs. De auto's zijn behoorlijk veilig. De gezondheid en veiligheid van iedereen is heilig, maar de FIA zal nu voor Miami een verandering moeten doorvoeren omdat de coureurs zich hebben uitgesproken", waarschuwt Brundle.

Brundle eist ingreep van de FIA

Als de FIA niet ingrijpt, kan dat volgens Brundle grote gevolgen hebben bij een zwaar ongeval. "Ik ben er vrij zeker van dat ze dit ook via de Grand Prix Drivers' Association op papier hebben gezet. Als een auto nu het publiek in vliegt en ze hebben niets gedaan, dan heeft de FIA een groot probleem. Ze moeten nu iets doen en naar de coureurs luisteren", benadrukt de analist die de angstaanjagende crash tussen Ollie Bearman en Franco Colapinto in Japan als voorbeeld nam.

Tegelijkertijd erkent hij dat de huidige reglementen, waarbij de motor veel meer elektrisch vermogen levert dan voorheen, een structureel obstakel vormen. "We zitten echter klem. We hebben een motor die drie keer zoveel elektrisch vermogen levert vergeleken met vorig jaar, en de batterij raakt op elk recht stuk leeg. We bevinden ons in een lastige positie, want de hardware is er gewoon niet geschikt voor. Dit is fundamenteel gebrekkig, maar ik denk dat ze een aantal van deze elementen moeten kunnen gladstrijken", besluit Brundle.