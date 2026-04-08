The start of the Australian Grand Prix

Adelaide biedt zich aan als vervanger, maar F1 weigert: kalender blijft 22 races

The start of the Australian Grand Prix — Foto: © IMAGO

Adelaide biedt zich aan als vervanger, maar F1 weigert: kalender blijft 22 races

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De premier van Zuid-Australië, Peter Malinauskas, heeft een ultieme poging gedaan om het Adelaide Parklands Circuit op de Formule 1-kalender te krijgen. Hij hoopte met het stratencircuit een vervanger te bieden voor de afgelaste races in het Midden-Oosten. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft dit aanbod echter afgeslagen. Dat liet de premier weten in een interview met het radiostation Triple M.

Na de eerste drie races van dit seizoen in Australië, China en Japan is het kampioenschap tijdelijk stil komen te liggen. Vanwege geopolitieke spanningen en het conflict in het Midden-Oosten werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, die gepland stonden voor 12 en 19 april respectievelijk, op het laatste moment geschrapt. De leiding van de Formule 1 besloot in overleg met de FIA om geen vervangende evenementen te organiseren, waardoor er een gat van ruim een maand is ontstaan tot de volgende race begin mei in Miami.

Kans voor Adelaide

Malinauskas zag in de ontstane situatie een uitgelezen mogelijkheid om de Formule 1 terug te halen naar Adelaide, waar voor het laatst in 1995 werd geracet. Zodra de onzekerheid over de races in het Midden-Oosten toenam, ondernam hij direct actie. "Ik heb contact gezocht met Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1", vertelt de premier. "Ik was hier al een tijdje mee bezig, en toen de evenementen werden afgelast vanwege de oorlog met Iran, hing ik direct met hem aan de lijn", aldus Malinauskas.

Het team van de premier had de cijfers doorgerekend en geloofde dat het stratencircuit op tijd gereed kon zijn. "Zodra duidelijk werd dat ze niet in Bahrein en Saoedi-Arabië zouden racen, dacht ik: 'hallo, maken wij nu kans?' Dus ik pakte de telefoon op en stelde hem die vraag", verklaart de politicus over zijn ambitieuze voorstel.

Geen vervangende race

De Formule 1-top is uiteindelijk niet ingegaan op het aanbod uit Zuid-Australië. Een extra race toevoegen zo kort na de seizoensopener in Melbourne bleek logistiek te complex en bracht te hoge kosten met zich mee. Bovendien beschikt het Adelaide Parklands Circuit momenteel slechts over een FIA Grade 3-licentie, terwijl voor de Formule 1 een Grade 1-homologatie vereist is. Adelaide was de laatste kans, nadat eventueel onderzochte plannen om op Imola of in Turkije racen ook al niet doorgingen.

Door het afketsen van dit plan blijft de kalender voorlopig leeg en hervat de actie zich pas in het eerste weekend van mei in Florida. Deze onverwachte lentestop geeft de constructeurs wel de gelegenheid om aanpassingen aan hun wagens door te voeren, nadat eerder dit seizoen de nieuwe technische reglementen van kracht zijn geworden.

