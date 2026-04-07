Wolff woest om "bizarre" Verstappen-geruchten, Hamilton en Kardashian geven liefdesupdate | GPFans Recap

We komen steeds dichterbij het GT3-debuut van Lance Stroll en de Nürburgring-races van Max Verstappen. En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Richting de eerste deelname van Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring, heeft de organisatie aanpassingen aan de kwalificatie aangekondigd. De Limburger zal daar racen met een Mercedes, maar een overstap naar de Zilverpijlen in de Formule 1 zit er niet aan te komen. Teambaas Toto Wolff is zelfs woest na nieuwe geruchten hierover. Verder hoopt Laurent Mekies dat Yuki Tsunoda een tweede kans krijgt, wordt Christian Horner eveneens naar voren geschoven voor een tweede kans, maken Lewis Hamilton en Kim Kardashian hun relatief officieel en geeft Damon Hill dat hij net als Verstappen ook ooit een journalist eruit smeet.

Organisatie 24h Nürburgring voert ingrijpende wijzigingen door voor 2026-editie

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft voor de komende editie een reeks opvallende reglementswijzigingen doorgevoerd. Het evenement belooft dit jaar extra veel aandacht te trekken, aangezien viervoudig Max Verstappen zijn langverwachte debuut maakt in de beroemde endurancerace. De aanpassingen moeten de 54ste editie van de klassieker overzichtelijker en veiliger maken. Lees hier het hele artikel over de regelaanpassingen voor de 24 uur van de Nürburgring.

Britse coureur geeft toe na aanvaring F1-journalist: 'Ik deed ook ooit een Max Verstappen'

Voormalig Formule 1-wereldkampioen Damon Hill ziet duidelijke parallellen tussen zijn eigen verleden en het recente gedrag van Max Verstappen. De Brit, die na zijn vertrek bij Sky Sports F1 onder andere bij Channel 4 zijn expertise deelt als analist en tevens ambassadeur is van Williams, stuurde tijdens zijn eigen actieve loopbaan eveneens een journalist weg. Hill herkent de frustratie dus van de Red Bull-coureur, aangezien hij tijdens het raceweekend op de Hockenheimring in 1996 hardhandig in de clinch lag met Andrew Benson. Benson, destijds werkzaam voor het toonaangevende tijdschrift Autosport en tegenwoordig een prominente stem bij BBC Sport, had een artikel gepubliceerd met de provocerende kop 'Is Hill ontslagen?', waarin werd gesuggereerd dat de Brit zijn stoeltje bij Williams zou verliezen. "Ik deed een Max Verstappen en vertelde Andrew: je kunt hier vertrekken en je bent niet welkom"", vertelde Hill hierover bij The Race. Lees hier het hele artikel over Damon Hill die ook ooit een journalist wegstuurde.

Wolff woest om "bizarre" geruchten over Verstappen: "Geen idee waar dit vandaan komt"

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er momenteel geen enkele sprake van een overstap van Max Verstappen naar zijn renstal. De Oostenrijker reageert fel op aanhoudende geruchten in de paddock en benadrukt dat hij volledig tevreden is met zijn huidige rijdersduo. Dat laat hij weten in een reactie op de speculaties die hem in de eerste week van april 2026 bereikten. "Het is eigenlijk bizar dat dit soort verhalen nu al rondgaan", klinkt het scherp in gesprek met het Oostenrijkse OE24. "Normaal ben je daar pas midden in het seizoen klaar mee, maar dit begint nu al. Ik heb geen idee waar dit ineens vandaan komt", aldus de teambaas. Lees hier het hele artikel over de geruchten rondom Mercedes en Max Verstappen.

Lewis Hamilton en Kim Kardashian geven officiële update over liefdesrelatie

Lewis Hamilton (41) en Kim Kardashian (45) hebben hun relatie officieel gemaakt via Instagram. De Ferrari-coureur deelde een video waarin de realityster aan het einde van de clip te zien is, waarmee het koppel definitief naar buiten treedt. Hamilton deelde de beelden op zijn Instagram-story's met de veelzeggende tekst in hoofdletters dat het wachten voorbij is. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton en Kim Kardashian.

Horner genoemd als ideale nieuwe teambaas bij Audi: "Hebben juist iemand als hem nodig"

Christian Horner wordt gezien als mogelijke oplossing voor het F1-dilemma van Audi, zeker na een bewogen maand voor de onlangs getransformeerde organisatie. Audi rondde vorig jaar officieel de overname van Sauber af, maar pas met de start van het seizoen 2026 verscheen de nieuwe teamnaam, waarmee het team ook de ambitie uitte om tegen het eind van het decennium wereldkampioen te worden - een doelstelling waar teambaas Jonathan Wheatley vol vertrouwen achter stond. Maar hij is plotseling vertrokken. Juan Pablo Montoya schuift Horner dus naar voren: "Ze hebben juist iemand als Christian nodig. Ik denk dat men onderschat wat hij heeft bereikt en hoe lang hij bij Red Bull succesvol was. Of je hem nu bewondert of juist niet, hij kan gewoon prestaties leveren." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Christian Horner.

Red Bull Racing-teambaas: "Tsunoda verdient een vast zitje in de Formule 1"

Volgens Laurent Mekies, teambaas bij Red Bull Racing, verdient Yuki Tsunoda een nieuwe kans op een vast racezitje in de Formule 1. De Japanner moest eind vorig jaar zijn plaats naast Max Verstappen afstaan aan debutant Isack Hadjar en vervult dit seizoen de rol van test- en reservecoureur voor de Oostenrijkse formatie. Mekies stelt dat Tsunoda nog altijd over de juiste kwaliteiten beschikt om terug te keren op de grid. "Yuki doet het geweldig bij ons, niet alleen als reservecoureur, maar ook als simulatorcoureur. Het is geweldig om iemand aan boord te hebben die zulke diepgaande en recente ervaring heeft met de auto. Natuurlijk hopen we ook dat hij snel een nieuwe kans krijgt, want coureurs zijn er nu eenmaal om te racen. Dat wensen we Yuki dan ook toe", aldus de Fransman bij Beyond The Grid. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Yuki Tsunoda.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL

