Kardashian in glam, looking over her shoulder away from Hamilton in dark shades with Ferrari logo background on red board

Lewis Hamilton en Kim Kardashian geven officiële update over liefdesrelatie

Kardashian in glam, looking over her shoulder away from Hamilton in dark shades with Ferrari logo background on red board — Foto: © IMAGO x GPFANS
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lewis Hamilton (41) en Kim Kardashian (45) hebben hun relatie officieel gemaakt via Instagram. De Ferrari-coureur deelde een video waarin de realityster aan het einde van de clip te zien is, waarmee het koppel definitief naar buiten treedt. Hamilton deelde de beelden op zijn Instagram-story's met de veelzeggende tekst in hoofdletters dat het wachten voorbij is.

In de video, die oorspronkelijk de titel "HERE WE GO AGAIN TOKYO DRIFT VOL. III" kreeg, is te zien hoe de Britse coureur in een vintage Ferrari F40 door de straten van de Japanse hoofdstad drift. Na verschillende beelden van een gefocuste Hamilton die behendig schakelt en over de wegen van Tokio scheurt, verschijnt een lachende Kardashian in de passagiersstoel. Ze was nogal onder de indruk en reageerde met een grote glimlach op de rijkunsten. "That's insane", zo klinkt het uit haar mond. Hamilton voegde aan de herplaatste video de tekst "the wait is over" toe.

Geruchten speelden al sinds de Super Bowl

De bevestiging volgt na maanden van speculatie. Het tweetal werd in februari al samen gesignaleerd tijdens de Super Bowl. Daarna wakkerde Hamilton de geruchten verder aan door vorige maand een emoji met hartjesogen achter te laten onder foto's van Kardashian die zich klaarmaakte voor een Oscar-feestje. Volgens bronnen rondom het stel is de vriendschap, die al langer bestond, eerder dit jaar uitgegroeid tot een serieuze relatie. Een ingewijde van People meldt dat de familie van Kardashian de coureur erg mag en hem omschrijft als een makkelijk in de omgang zijnde man met goede energie.

Kinderen en zus mee naar Japan

De beelden uit Tokio werden geschoten tijdens een gezamenlijke trip in de week van de Grand Prix van Japan. Kardashian was daar niet alleen, maar reisde af met haar kinderen Saint, Chicago en Psalm, die ze deelt met haar ex-man Kanye West (46). Ook haar zus Khloe (41) was met haar eigen kinderen True en Tatum aanwezig. Voor Hamilton, die momenteel vierde staat in het wereldkampioenschap en in maart nog een podiumplaats pakte in China, is de relatie een nieuwe stap naast zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari.

Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
'Red Bull wil wielbasis RB22 inkorten en denkt aan oplossing Ferrari te kopiëren'

  • Gisteren 17:11
Britse coureur geeft toe na aanvaring F1-journalist: 'Ik deed ook ooit een Max Verstappen'

  • Vandaag 10:35
Hamilton wil criticasters ongelijk bewijzen: 'Onsuccesvolle coureurs praten slecht over mij'

  • Gisteren 15:01
Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

  • 5 april 2026 13:15
'Mercedes en Red Bull halen motortruc uit, FIA start onderzoek na klacht Ferrari'

  • Gisteren 09:57
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

16:59
Verstappen verklaart liefde voor Super GT: 'Maar om deze reden ga ik er niet in racen'
16:04
Dit is waarom Mercedes steeds slechte starts heeft, maar de klantenteams niet
15:11
Overzicht rookies 2026: Welke jongelingen komen in F1 in actie en tijdens welke training?
14:13
Horner genoemd als ideale nieuwe teambaas bij Audi: "Hebben juist iemand als hem nodig"
13:18
HANS device in de Formule 1: Wat is het en hoe verbetert het de veiligheid?
Dit is waarom Mercedes steeds slechte starts heeft, maar de klantenteams niet Podcast

Wolff woest om "bizarre" geruchten over Verstappen: "Geen idee waar dit vandaan komt" TOTO WOLFF

Blijft Nederland de Formule 1 volgen na het vertrek van Max Verstappen? MAX VERSTAPPEN

Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje Autosport op 11, 12, 18 en 19 april

