Lewis Hamilton en Kim Kardashian geven officiële update over liefdesrelatie
Lewis Hamilton en Kim Kardashian geven officiële update over liefdesrelatie
Lewis Hamilton (41) en Kim Kardashian (45) hebben hun relatie officieel gemaakt via Instagram. De Ferrari-coureur deelde een video waarin de realityster aan het einde van de clip te zien is, waarmee het koppel definitief naar buiten treedt. Hamilton deelde de beelden op zijn Instagram-story's met de veelzeggende tekst in hoofdletters dat het wachten voorbij is.
In de video, die oorspronkelijk de titel "HERE WE GO AGAIN TOKYO DRIFT VOL. III" kreeg, is te zien hoe de Britse coureur in een vintage Ferrari F40 door de straten van de Japanse hoofdstad drift. Na verschillende beelden van een gefocuste Hamilton die behendig schakelt en over de wegen van Tokio scheurt, verschijnt een lachende Kardashian in de passagiersstoel. Ze was nogal onder de indruk en reageerde met een grote glimlach op de rijkunsten. "That's insane", zo klinkt het uit haar mond. Hamilton voegde aan de herplaatste video de tekst "the wait is over" toe.
Geruchten speelden al sinds de Super Bowl
De bevestiging volgt na maanden van speculatie. Het tweetal werd in februari al samen gesignaleerd tijdens de Super Bowl. Daarna wakkerde Hamilton de geruchten verder aan door vorige maand een emoji met hartjesogen achter te laten onder foto's van Kardashian die zich klaarmaakte voor een Oscar-feestje. Volgens bronnen rondom het stel is de vriendschap, die al langer bestond, eerder dit jaar uitgegroeid tot een serieuze relatie. Een ingewijde van People meldt dat de familie van Kardashian de coureur erg mag en hem omschrijft als een makkelijk in de omgang zijnde man met goede energie.
Kinderen en zus mee naar Japan
De beelden uit Tokio werden geschoten tijdens een gezamenlijke trip in de week van de Grand Prix van Japan. Kardashian was daar niet alleen, maar reisde af met haar kinderen Saint, Chicago en Psalm, die ze deelt met haar ex-man Kanye West (46). Ook haar zus Khloe (41) was met haar eigen kinderen True en Tatum aanwezig. Voor Hamilton, die momenteel vierde staat in het wereldkampioenschap en in maart nog een podiumplaats pakte in China, is de relatie een nieuwe stap naast zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari.
