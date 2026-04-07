Christian Horner wordt gezien als mogelijke oplossing voor het F1-dilemma van Audi, zeker na een bewogen maand voor de onlangs getransformeerde organisatie. Audi rondde vorig jaar officieel de overname van Sauber af, maar pas met de start van het seizoen 2026 verscheen de nieuwe teamnaam, waarmee het team ook de ambitie uitte om tegen het eind van het decennium wereldkampioen te worden - een doelstelling waar teambaas Jonathan Wheatley vol vertrouwen achter stond. Maar hij is plotseling vertrokken.

In maart maakte Audi bekend dat Wheatley vanwege persoonlijke redenen van zijn functie zou afzien, wat de geruchtenronde verder aanwakkerde, aangezien eerder al gemeld was dat hij mogelijk naar Aston Martin zou vertrekken. Inmiddels is het op de schouders van Audi F1-projecthoofd Mattia Binotto terechtgekomen om de verantwoordelijkheid van teambaas tijdelijk over te nemen, terwijl er gezocht wordt naar een vaste vervanger. In dit kader wordt de naam van Christian Horner opnieuw genoemd als een interessante kandidaat.

Artikel gaat verder onder video

Horner wordt onderschat

In een recent interview met talkSPORT sprak zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya over de exit van Wheatley. Hij vermoedde dat persoonlijke redenen, zoals het verlangen terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk, meespelen in de beslissing van Wheatley. Montoya legde uit: "Voor Wheatley is dit een mooie kans. Na jarenlang in Engeland te hebben gewoond met zijn gezin en een vertrouwde omgeving, kan een verhuizing naar Zwitserland toch best een omslag betekenen, hoe aantrekkelijk de cultuur daar ook is. Als je de mogelijkheid hebt om weer te werken met een team waar je de afgelopen jaren zo vertrouwd mee was, en binnen handbereik van je oude werkplek, dan is dat voor mij heel logisch."

Verder bekritiseerde Montoya dat Binotto het moeilijk zal krijgen, omdat hij kennelijk liever op de achtergrond opereert. "Het lijkt me daarom verstandig om iemand te zoeken die deze cruciale rol op zich kan nemen." Toen de vraag werd gesteld of Horner de leiding bij Audi aankan, reageerde Montoya vol overtuiging: "Ze hebben juist iemand als Christian nodig. Ik denk dat men onderschat wat hij heeft bereikt en hoe lang hij bij Red Bull succesvol was. Of je hem nu bewondert of juist niet, hij kan gewoon prestaties leveren."

Related image

Horner bij Alpine geblokkeerd

Aanvankelijk leek Alpine de logische route voor een mogelijke comeback van Horner in de Formule 1. Er gingen berichten rond dat de 24 procent aandelenbelang van Otro Capital in de aanbieding zou zijn, wat perfect zou aansluiten bij Horners wens om een deel van een team in handen te krijgen. Zelfs zijn bondgenoot, uitvoerend manager van Alpine Flavio Briatore, bevestigde dat de onderhandelingen in volle gang waren.

Maar toen kwam Mercedes in beeld. Recent is gebleken dat ook Mercedes interesse heeft in dat aandelenpakket, waardoor de ploeg van Toto Wolff mogelijk een terugkeer van Horner bij Alpine in de weg kan staan. Wolff ontkende wel dat dit doelbewust gebeurt, maar gaf in een interview aan dat Horners controversiële verleden wel degelijk gevolgen heeft in hun wereld. "Hoewel ik zijn karakter en de opschudding die hij veroorzaakt, waardeer voor de sport, kan ik me moeilijk voorstellen dat hij als bondgenoot of als vertegenwoordiger van onze gezamenlijke ambities fungeert. Zelfs je grootste rivaal heeft zo ergens een kern van goedheid."

Gerelateerd