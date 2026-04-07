Volgens Laurent Mekies, teambaas bij Red Bull Racing, verdient Yuki Tsunoda een nieuwe kans op een vast racezitje in de Formule 1. De Japanner moest eind vorig jaar zijn plaats naast Max Verstappen afstaan aan debutant Isack Hadjar en vervult dit seizoen de rol van test- en reservecoureur voor de Oostenrijkse formatie. Mekies stelt dat Tsunoda nog altijd over de juiste kwaliteiten beschikt om terug te keren op de grid.

Tsunoda kende een moeizaam voorgaand seizoen, waarin hij de hoge verwachtingen niet wist in te lossen. Hij nam destijds het stoeltje over van Liam Lawson, maar scoorde slechts 33 WK-punten en sloot het kampioenschap af op de zeventiende plaats. Ter vergelijking: teamgenoot Verstappen verzamelde 421 punten en kwam daarmee slechts twee punten tekort voor de wereldtitel. Momenteel houdt Tsunoda zijn conditie op peil op de reservebank, waar hij het team intensief ondersteunt met testwerkzaamheden.

Waardevolle simulatorcoureur

Ondanks zijn huidige reserverol is Tsunoda nadrukkelijk aanwezig in de paddock en maakt hij indruk op de teamleiding met zijn werkethiek. Mekies benadrukt in de podcast Beyond the Grid dat de inzet van de Japanner cruciaal is voor de renstal. "Yuki doet het geweldig bij ons, niet alleen als reservecoureur, maar ook als simulatorcoureur. Het is geweldig om iemand aan boord te hebben die zulke diepgaande en recente ervaring heeft met de auto. Natuurlijk hopen we ook dat hij snel een nieuwe kans krijgt, want coureurs zijn er nu eenmaal om te racen. Dat wensen we Yuki dan ook toe", aldus de Fransman.

De uitspraken van Mekies komen op een moment dat Red Bull Racing een lastige start van het seizoen beleeft. De formatie kampt met balansproblemen en staat na de eerste drie races op een teleurstellende zesde plaats in het constructeurskampioenschap met slechts zestien punten. De teambaas, die de leiding heeft over de hersteloperatie, erkent tegelijkertijd dat het zitje naast Verstappen historisch gezien een lastige positie is gebleken.

Mekies geeft aan dat het team de prestaties van de tweede wagen nauwlettend in de gaten houdt en lessen trekt uit het verleden. "We zijn ons ervan bewust dat de tweede Red Bull-auto in het verleden niet altijd sterk heeft gepresteerd. Daar leren we van en we proberen onszelf elke dag te verbeteren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Yuki heeft bewezen dat hij ontzettend snel is, dus laten we hopen dat hij op een gegeven moment weer een nieuwe kans krijgt", besluit de teambaas.

Gerelateerd