Voormalig Formule 1-wereldkampioen Damon Hill ziet duidelijke parallellen tussen zijn eigen verleden en het recente gedrag van Max Verstappen. De Brit, die na zijn vertrek bij Sky Sports F1 onder andere bij Channel 4 zijn expertise deelt als analist en tevens ambassadeur is van Williams, stuurde tijdens zijn eigen actieve loopbaan eveneens een journalist weg. Er waren gespannen verhoudingen tussen hem en de media in 1996.

De uitspraken van Hill volgen op een veelbesproken incident tijdens de mediadag van de Grand Prix van Japan. Verstappen weigerde daar de pers te woord te staan zolang journalist Giles Richards van The Guardian in de ruimte aanwezig was en sommeerde de verslaggever herhaaldelijk om de bijeenkomst te verlaten. De directe aanleiding hiervoor was een kritische vraag die de verslaggever eind vorig jaar in Abu Dhabi stelde over de welbekende tijdstraf die Verstappen eerder in Spanje had gekregen voor de touché met George Russell, en de impact ervan op de stand in het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Hill herkent frustratie van Verstappen

Hill herkent de frustratie van de Red Bull-coureur, aangezien hij tijdens het raceweekend op de Hockenheimring in 1996 zelf hardhandig in de clinch lag met Andrew Benson. Benson, destijds werkzaam voor het toonaangevende tijdschrift Autosport en tegenwoordig een prominente stem bij BBC Sport, had een artikel gepubliceerd met de provocerende kop 'Is Hill ontslagen?', waarin werd gesuggereerd dat de Brit zijn stoeltje bij Williams zou verliezen. Hoewel de geruchten later pijnlijk accuraat bleken te zijn en Hill daadwerkelijk moest vertrekken bij het team uit Grove, was de coureur op dat moment nog niet ingelicht door zijn team en wees hij daarom de verslaggever resoluut de deur van de motorhome.

In zijn reflectie op dat moment trekt Hill direct de vergelijking met het recente voorval waarbij Verstappen een journalist wegstuurde. "Het stond op de voorpagina van Autosport en voor zover ik wist was het puur giswerk", aldus Hill bij The Race over de berichtgeving van Benson in 1996. Pas later in het weekend werd hem door teambaas Frank Williams bevestigd dat het verhaal over zijn ontslag wel degelijk klopte. "Ik deed een Max Verstappen en vertelde Andrew: je kunt hier vertrekken en je bent niet welkom", blikt Hill terug op zijn eigen uitbarsting. Volgens de Brit droop de journalist vervolgens af, al wist Benson dankzij zijn bronnen destijds al dat hij het bij het rechte eind had.

Wederzijds begrip tussen coureur en pers

Na een jarenlange carrière als analist bij Sky Sports F1 en zijn huidige rollen in de media kijkt Hill inmiddels met een ander perspectief naar de dynamiek tussen de pers en de atleten. Hij benadrukt dat het begrijpen en managen van de media een essentieel onderdeel is van het professionele pakket van een Formule 1-coureur. "Ik wou dat ik bij Sky had gewerkt, voordat ik in F1 terecht was gekomen. Met het voordeel van het inzicht dat je krijgt door te zien hoe het is om verslag te doen van deze sport, zou hij beter in staat zijn om met sommige dingen om te gaan als hij het ook had gedaan", stelt hij over de noodzaak van wederzijds begrip.

Tot slot onderstreept Hill dat de koningsklasse van de autosport niet kan floreren zonder kritische journalistiek. Waar Formule 1-teams en het commerciële management van de sport vaak aansturen op een gepolijst imago met positieve publiciteit, noemt hij die benadering onrealistisch en schadelijk voor de sport. "Mijn zorg is dat de F1 als bedrijf erg bezorgd is over zijn publieke imago", legt de Brit uit. "Maar altijd maar goed nieuws, dat is erg saai. En je kunt sowieso geen goed nieuws hebben zonder wat slecht nieuws. Het is de yin en yang van het geheel."