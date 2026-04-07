Wolff woest om "bizarre" geruchten over Verstappen: "Geen idee waar dit vandaan komt"

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er momenteel geen enkele sprake van een overstap van Max Verstappen naar zijn renstal. De Oostenrijker reageert fel op aanhoudende geruchten in de paddock en benadrukt dat hij volledig tevreden is met zijn huidige rijdersduo. Dat laat hij weten in een reactie op de speculaties die hem in de eerste week van april 2026 bereikten.

Hoewel de geruchtenmolen over een mogelijke samenwerking tussen de viervoudig wereldkampioen en Mercedes weer op volle toeren draait, verwijst Wolff deze verhalen resoluut naar het rijk der fabelen. Hij begrijpt niet waarom de speculaties in deze fase van het seizoen al de kop opsteken."Het is eigenlijk bizar dat dit soort verhalen nu al rondgaan", klinkt het scherp in gesprek met het Oostenrijkse OE24."Normaal ben je daar pas midden in het seizoen klaar mee, maar dit begint nu al. Ik heb geen idee waar dit ineens vandaan komt", aldus de teambaas.

Artikel gaat verder onder video

Geen gesprekken over de toekomst

De irritatie bij Wolff heeft alles te maken met de timing van de verhalen, zo vroeg in het nieuwe reglementaire tijdperk dat in 2026 van start is gegaan. Hij maakt dan ook korte metten met de suggestie dat er achter de schermen al onderhandelingen plaatsvinden voor de komende seizoenen."Er speelt helemaal niets. Er zijn geen gesprekken en eerlijk gezegd heb ik daar nu ook geen enkele behoefte aan", verklaart hij stellig over de situatie op de rijdersmarkt.

Vertrouwen in Russell en Antonelli

De duidelijke taal van Wolff is goed te verklaren vanuit de huidige stand van zaken in het wereldkampioenschap per 7 april 2026. Mercedes is het seizoen dominant begonnen en bezet met Andrea Kimi Antonelli en George Russell de eerste twee plaatsen in het klassement. Beide coureurs beschikken over langlopende verbintenissen en presteren uitstekend met de nieuwe krachtbronnen."We hebben twee rijders met lange contracten en die presteren allebei op topniveau", benadrukt Wolff over zijn huidige line-up."Er is dus totaal geen reden om ook maar te denken aan veranderingen", voegt hij daaraan toe.

Waar Mercedes de nieuwe technische reglementen uitstekend heeft geïnterpreteerd, kent Verstappen juist een zeer moeizame start van het jaar bij Red Bull Racing. De Nederlander staat na drie races op een teleurstellende negende plaats in het kampioenschap en kampt met aanzienlijke balansproblemen in zijn bolide. Dit heeft geleid tot hernieuwde speculaties over ontsnappingsclausules in zijn contract, waardoor hij ondanks een doorlopende verbintenis mogelijk eerder zou kunnen vertrekken bij de formatie uit Milton Keynes. Toch wil Wolff de deur naar de Limburger niet respectloos dichtslaan, al is een overstap op dit moment absoluut geen thema bij de Zilverpijlen."Laat één ding helder zijn: dit zeg ik met het grootste respect voor Max. Maar op dit moment is dit simpelweg niet aan de orde", besluit de teambaas.