De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft voor de komende editie een reeks opvallende reglementswijzigingen doorgevoerd. Het evenement belooft dit jaar extra veel aandacht te trekken, aangezien viervoudig Max Verstappen zijn langverwachte debuut maakt in de beroemde endurancerace. De aanpassingen moeten de 54ste editie van de klassieker overzichtelijker en veiliger maken.

Verstappen verschijnt in mei aan de start met zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, dat operationeel wordt gerund door Winward Racing. De Nederlander neemt plaats in een Mercedes-AMG GT3 EVO met startnummer 3, voorzien van een opvallende Red Bull-kleurstelling. Hij deelt de auto met ervaren coureurs als Lucas Auer, Dani Juncadella en Jules Gounon. Om zich optimaal voor te bereiden, nam Verstappen in maart al deel aan de tweede race van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en later deze maand zal hij ook in actie komen tijdens de kwalificatieraces.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw kwalificatieformat geïnspireerd op de Formule 1

De meest in het oog springende verandering voor de race van dit jaar is het vernieuwde kwalificatieformat. Organisator ADAC Nordrhein heeft gekozen voor een knock-outsysteem, sterk geïnspireerd op de Formule 1. De zogeheten Top Qualifying wordt voortaan opgedeeld in drie sessies: Top-Q1, Top-Q2 en Top-Q3. Dit format is uitsluitend bedoeld voor de hoogste klassen in het deelnemersveld, waaronder de SP9-klasse voor GT3-auto's, waarin Verstappen uitkomt.

In de eerste sessie strijden alle startgerechtigde auto's die zich nog niet vooraf hebben geplaatst. De twintig snelste wagens stromen vervolgens door naar de tweede sessie, waarna er in de afsluitende Top-Q3 maximaal twaalf auto's in een individuele tijdrit vechten om de poleposition. “We hebben voor het nieuwe format gekozen omdat we het proces begrijpelijker en transparanter wilden maken voor de fans,” zo legt wedstrijdleider Walter Hornung uit.

Extra lichtpanelen

Naast het kwalificatieformat is ook de veiligheid op de ruim 25 kilometer lange baan aangepakt. Vanaf dit jaar worden er 36 lichtpanelen ingezet om de traditionele vlagsignalen van de marshals te ondersteunen, ook overdag. Acht hiervan staan op het Grand Prix-circuit en de overige 28 langs de beruchte Nordschleife. Hornung heeft het systeem inmiddels getest tijdens de NLS-race waaraan ook Verstappen meedeed. “Het werd zeer goed ontvangen door de coureurs en de marshals ter plaatse die het moeten bedienen,” aldus de wedstrijdleider.

Maximaal 150 wagens

De enorme populariteit van de race blijkt wel uit het feit dat de inschrijflijst met het maximumaantal van 150 auto's al volledig vol zit. De actie op de baan begint op donderdag 14 mei, waarna de 24-uursrace zelf op zaterdagmiddag van start gaat. Het volledige spektakel is voor de fans thuis live te volgen via Red Bull TV en YouTube.

Tijdschema ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 Dag Tijd (CET) Sessie / Activiteit Donderdag 14 mei 08:30 Aanvang circuitactiviteiten & vrije trainingen Vrijdag 15 mei 12:40 Top Qualifying 1 (Top-Q1) Vrijdag 15 mei 16:00 Top Qualifying 2 & 3 (Top-Q2 & Top-Q3) Zaterdag 16 mei 15:00 Start van de 24 uur van de Nürburgring Zondag 17 mei 15:00 Finish van de 24 uur van de Nürburgring

