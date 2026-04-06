Voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is het 2026-seizoen prima begonnen, waarbij het gevoel met de SF-26 een stuk beter is dan met de wagen van vorig jaar. De Engelsman onthult daarnaast dat hij de kritiek van buitenaf op zijn prestaties bij Ferrari heeft gehoord en stelt dat die onsuccesvolle coureurs hun commentaar beter voor zich kunnen houden.

De 41-jarige Brit is in 2026 begonnen aan zijn tweede jaar bij de Scuderia, dat in 2024 met veel bombarie werd aangekondigd. In 2025 was het jaar nog niet florissant, waarbij vooral de communicatieproblemen met Riccardo Adami de boventoon voerden. Daarnaast wist Hamilton weliswaar de sprintrace in China te winnen, maar was het vooral teamgenoot Charles Leclerc die de Italiaanse wagen op sleeptouw nam.

Hamilton hoort criticasters

Anno 2026 is dat sentiment anders en heeft Hamilton meerdere keren met zijn teamgenoot kunnen strijden om de bovenste posities. In gesprek met Formula1.com geeft de zevenvoudig kampioen aan dat hij de twijfels over zijn kwaliteiten heeft meegekregen. “Ik bedoel, ik zou zeggen dat wanneer je moeilijke jaren hebt, er overal veel vragen ontstaan. Uiteindelijk zag ik bepaalde mensen, die niet in de buurt komen van het succes dat ik heb gehad, negatief praten, zoals ze dat vandaag de dag nog steeds doen. En het voelde geweldig om terug te komen, dit seizoen sterk te beginnen en te laten zien dat ik nog steeds heb wat nodig is om vooraan mee te vechten. Ik zal me blijven inzetten en proberen op die manier te presteren,” zo legt de Ferrari-coureur uit.

SF-26

Hamilton onthulde eerder al dat de SF-26 veel van ‘zijn DNA’ bevat. “Ik geniet van het rijden met de nieuwe auto. Het is een wagen waarbij ik vorig jaar een grote rol heb gespeeld in de ontwikkeling, via werk in de simulator. Het is mooi om te zien dat sommige dingen waar ik om heb gevraagd zijn doorgevoerd in het ontwerp van de auto, en om die ook daadwerkelijk te voelen en op een positieve manier,” aldus Hamilton.

