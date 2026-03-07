Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Charles Leclerc heeft zijn verbazing uitgesproken over de enorme snelheid die Mercedes vandaag liet zien tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Hoewel de Monegask zelf een verdienstelijke vierde tijd op de klokken wist te zetten, was het gat naar de Zilverpijlen dusdanig groot dat hij zijn eigen ogen nauwelijks kon geloven.

De eerste kwalificatiesessie onder de nieuwe reglementen van 2026 zorgde direct voor een flinke schokgolf in de paddock. Mercedes domineerde de sessie in Melbourne en bezette de volledige eerste startrij met George Russell op pole position en Kimi Antonelli op de tweede plek. Voor Ferrari was het gat naar de top een bittere pil om te slikken, zeker nadat het team in de vrije trainingen nog hoopvol voor de dag kwam.

Artikel gaat verder onder video

Ongeloof

Leclerc gaf na afloop van de sessie eerlijk toe dat hij de tijdsverschillen op de schermen aanvankelijk niet serieus nam. De Monegask dacht zelfs dat er een technisch probleem was met de tijdwaarneming toen hij de marges zag waarmee de Mercedes-coureurs de rest van het veld op achterstand zetten. "Het was gek, vooral in die laatste ronde van George [Russell]. Ik keek voor het eerst naar de data en moest ze even opnieuw laden omdat ik dacht dat er iets mis was met wat ik zag – maar blijkbaar niet. Het was echt heel indrukwekkend.", aldus de Ferrari-rijder tegenover Motorsport.com over het moment dat hij de uitslag onder ogen kreeg. Het verschil tussen de polesitter en de concurrentie is inderdaad aanzienlijk te noemen. Leclerc gaf ruim acht tienden toe op de tijd van Russell, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton niet verder kwam dan de zevende positie. De zevenvoudig wereldkampioen was zelfs bijna een seconde langzamer dan zijn voormalig teamgenoot. Waar Leclerc in Q2 nog even de druk leek te kunnen opvoeren door kortstondig de tweede tijd te noteren, bleek Mercedes in de beslissende fase van de kwalificatie onbereikbaar.

Zelfde regionen

De enorme sprong die Mercedes heeft gemaakt, zorgt direct voor de nodige speculatie in de pitstraat. Er gaan geruchten dat de nieuwe 'M17 E Performance' krachtbron een aanzienlijk vermogensvoordeel heeft, mogelijk door een maas in de wet wat betreft de compressieverhouding. Hamilton uitte na de sessie al zijn frustratie en riep de FIA op om de zaak te onderzoeken, terwijl Leclerc benadrukte dat Ferrari momenteel nergens in de buurt van de snelheid van de Zilverpijlen komt. Daarachter is het spannend: "Ik verwachtte al dat we ongeveer in dezelfde regionen zouden zitten als McLaren en Red Bull. Dus dat was geen grote verrassing. We hadden wat problemen tijdens de kwalificatie, dus ik denk dat er nog meer tempo in onze auto zit."