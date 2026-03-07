close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Wolff, W17, socials

Waarheid over 'illegale' motor eindelijk boven water: Mercedes hoeft niks aan te passen

Wolff, W17, socials — Foto: © Mercedes-AMG Petronas F1 Team x GPFANS

Waarheid over 'illegale' motor eindelijk boven water: Mercedes hoeft niks aan te passen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Mercedes lijkt geen wijzigingen te hoeven doorvoeren aan de krachtbron om te voldoen aan de aangescherpte meetmethodes van de FIA omtrent de compressieverhouding. Waar concurrenten hoopten dat de Zilverpijlen een stap terug zouden moeten doen, blijkt de power unit uit Brixworth in alle omstandigheden volledig legaal te zijn. De andere motorfabrikanten zouden juist worstelen met een teruglopende compressieverhouding bij hoge temperaturen, terwijl Mercedes er naar verluidt als enige in slaagt om constant de limiet van 16:1 op te zoeken.

De discussie over de compressieverhouding houdt de Formule 1-wereld al sinds december in zijn greep. In de nieuwe 2026-reglementen is de toegestane compressieverhouding verlaagd van 18:1 naar 16:1, maar de controle hierop vond tot dusver enkel plaats bij omgevingstemperatuur. Er doken geruchten op dat Mercedes een manier had gevonden om de compressieverhouding tijdens het rijden, wanneer de motor een temperatuur van 130 graden bereikt, te verhogen tot boven de toegestane grens. Dit zou de renstal een vermogensvoordeel van ongeveer 15 pk opleveren.

FIA voert nieuwe meetmethode in na druk van concurrentie

Na aanhoudende klachten van de concurrentie van Mercedes heeft de FIA besloten in te grijpen. Vanaf 1 juni, voor de achtste ronde van het seizoen in Monaco, zal de compressieverhouding niet langer alleen bij omgevingstemperatuur, maar ook in warme toestand worden gemeten. Vanaf 2027 zal alleen de meting tijdens rijtoestand nog bepalend zijn voor de legaliteit van de motor. Mercedes ziet deze nieuwe controles echter met veel vertrouwen tegemoet en stelt dat de rivalen de plank volledig misslaan.

Related image
Related image

Concurrentie verliest juist compressie bij hitte

De kern van het verhaal lijkt niet te liggen bij een illegale Mercedes-motor, maar bij het falen van de concurrentie om de limiet vast te houden. Dat meldt het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport. Waar de Mercedes-motor stabiel zou blijven op 16:1, zakken de motoren van Audi, Ferrari, Honda en Red Bull Ford juist weg zodra deze warm worden. Door de thermische uitzetting van het motorblok daalt de compressieverhouding bij de Mercedes-rivalen naar verluidt naar waarden tussen de 15:1 en 15,5:1.

Omdat Mercedes nu al aan de eisen voldoet die vanaf juni gesteld worden, verandert er voor het team feitelijk niets. Het voordeel ten opzichte van de concurrentie, die onder de limiet zakt bij het warmlopen van de motoren, blijft hiermee intact. Dit zou de reden zijn waarom de andere motorleveranciers een ingreep van de FIA eisten.

Gerelateerd

Mercedes George Russell Kimi Antonelli Motorreglement 2026

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

  • Gisteren 10:49
  • 14
Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'

Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'

  • Gisteren 05:19
  • 7
Formule 3-race in Australië eindigt met zware crash, start derde F1-training verlaat | F1 Shorts Live

Formule 3-race in Australië eindigt met zware crash, start derde F1-training verlaat | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
Van Der Gijp schrikt als Mol brandstofprijs F1 onthult: "Zal ik het nog een keer zeggen?!"

Van Der Gijp schrikt als Mol brandstofprijs F1 onthult: "Zal ik het nog een keer zeggen?!"

  • Gisteren 09:33
  • 5
Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

  • Gisteren 09:14
  • 3
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

  • 5 maart 2026 21:24
  • 9

Net binnen

05:33
Live
LIVE | Kwalificatie GP Australië: Om 6:00 uur van start, vraagteken boven deelname Antonelli
04:36
Verstappen klaagt over stuurproblemen tijdens derde training: "Het is compleet f*cked"
04:11
Red Bull schendt avondklok in Australië na schade Verstappen en problemen Hadjar
03:52
Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli
02:35
Live
Formule 3-race in Australië eindigt met zware crash, start derde F1-training verlaat | F1 Shorts
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli Samenvatting VT3

Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli

1 uur geleden
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne Samenvatting VT2

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne

Gisteren 07:05
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië Grand Prix Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

5 maart 2026 12:59 3
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran' Oorlog Midden-Oosten

'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'

4 maart 2026 16:51
Ontdek het op Google Play
x