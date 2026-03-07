Waarheid over 'illegale' motor eindelijk boven water: Mercedes hoeft niks aan te passen
Waarheid over 'illegale' motor eindelijk boven water: Mercedes hoeft niks aan te passen
Mercedes lijkt geen wijzigingen te hoeven doorvoeren aan de krachtbron om te voldoen aan de aangescherpte meetmethodes van de FIA omtrent de compressieverhouding. Waar concurrenten hoopten dat de Zilverpijlen een stap terug zouden moeten doen, blijkt de power unit uit Brixworth in alle omstandigheden volledig legaal te zijn. De andere motorfabrikanten zouden juist worstelen met een teruglopende compressieverhouding bij hoge temperaturen, terwijl Mercedes er naar verluidt als enige in slaagt om constant de limiet van 16:1 op te zoeken.
De discussie over de compressieverhouding houdt de Formule 1-wereld al sinds december in zijn greep. In de nieuwe 2026-reglementen is de toegestane compressieverhouding verlaagd van 18:1 naar 16:1, maar de controle hierop vond tot dusver enkel plaats bij omgevingstemperatuur. Er doken geruchten op dat Mercedes een manier had gevonden om de compressieverhouding tijdens het rijden, wanneer de motor een temperatuur van 130 graden bereikt, te verhogen tot boven de toegestane grens. Dit zou de renstal een vermogensvoordeel van ongeveer 15 pk opleveren.
FIA voert nieuwe meetmethode in na druk van concurrentie
Na aanhoudende klachten van de concurrentie van Mercedes heeft de FIA besloten in te grijpen. Vanaf 1 juni, voor de achtste ronde van het seizoen in Monaco, zal de compressieverhouding niet langer alleen bij omgevingstemperatuur, maar ook in warme toestand worden gemeten. Vanaf 2027 zal alleen de meting tijdens rijtoestand nog bepalend zijn voor de legaliteit van de motor. Mercedes ziet deze nieuwe controles echter met veel vertrouwen tegemoet en stelt dat de rivalen de plank volledig misslaan.
Concurrentie verliest juist compressie bij hitte
De kern van het verhaal lijkt niet te liggen bij een illegale Mercedes-motor, maar bij het falen van de concurrentie om de limiet vast te houden. Dat meldt het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport. Waar de Mercedes-motor stabiel zou blijven op 16:1, zakken de motoren van Audi, Ferrari, Honda en Red Bull Ford juist weg zodra deze warm worden. Door de thermische uitzetting van het motorblok daalt de compressieverhouding bij de Mercedes-rivalen naar verluidt naar waarden tussen de 15:1 en 15,5:1.
Omdat Mercedes nu al aan de eisen voldoet die vanaf juni gesteld worden, verandert er voor het team feitelijk niets. Het voordeel ten opzichte van de concurrentie, die onder de limiet zakt bij het warmlopen van de motoren, blijft hiermee intact. Dit zou de reden zijn waarom de andere motorleveranciers een ingreep van de FIA eisten.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'
- Gisteren 05:19
- 7
Formule 3-race in Australië eindigt met zware crash, start derde F1-training verlaat | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Van Der Gijp schrikt als Mol brandstofprijs F1 onthult: "Zal ik het nog een keer zeggen?!"
- Gisteren 09:33
- 5
Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"
- Gisteren 09:14
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'
Net binnen
LIVE | Kwalificatie GP Australië: Om 6:00 uur van start, vraagteken boven deelname Antonelli
- 1 minuut geleden
Waarheid over 'illegale' motor eindelijk boven water: Mercedes hoeft niks aan te passen
- 26 minuten geleden
Verstappen klaagt over stuurproblemen tijdens derde training: "Het is compleet f*cked"
- 57 minuten geleden
Red Bull schendt avondklok in Australië na schade Verstappen en problemen Hadjar
- 1 uur geleden
Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli
- 1 uur geleden
Formule 3-race in Australië eindigt met zware crash, start derde F1-training verlaat | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari