Mercedes lijkt geen wijzigingen te hoeven doorvoeren aan de krachtbron om te voldoen aan de aangescherpte meetmethodes van de FIA omtrent de compressieverhouding. Waar concurrenten hoopten dat de Zilverpijlen een stap terug zouden moeten doen, blijkt de power unit uit Brixworth in alle omstandigheden volledig legaal te zijn. De andere motorfabrikanten zouden juist worstelen met een teruglopende compressieverhouding bij hoge temperaturen, terwijl Mercedes er naar verluidt als enige in slaagt om constant de limiet van 16:1 op te zoeken.

De discussie over de compressieverhouding houdt de Formule 1-wereld al sinds december in zijn greep. In de nieuwe 2026-reglementen is de toegestane compressieverhouding verlaagd van 18:1 naar 16:1, maar de controle hierop vond tot dusver enkel plaats bij omgevingstemperatuur. Er doken geruchten op dat Mercedes een manier had gevonden om de compressieverhouding tijdens het rijden, wanneer de motor een temperatuur van 130 graden bereikt, te verhogen tot boven de toegestane grens. Dit zou de renstal een vermogensvoordeel van ongeveer 15 pk opleveren.

FIA voert nieuwe meetmethode in na druk van concurrentie

Na aanhoudende klachten van de concurrentie van Mercedes heeft de FIA besloten in te grijpen. Vanaf 1 juni, voor de achtste ronde van het seizoen in Monaco, zal de compressieverhouding niet langer alleen bij omgevingstemperatuur, maar ook in warme toestand worden gemeten. Vanaf 2027 zal alleen de meting tijdens rijtoestand nog bepalend zijn voor de legaliteit van de motor. Mercedes ziet deze nieuwe controles echter met veel vertrouwen tegemoet en stelt dat de rivalen de plank volledig misslaan.

Concurrentie verliest juist compressie bij hitte

De kern van het verhaal lijkt niet te liggen bij een illegale Mercedes-motor, maar bij het falen van de concurrentie om de limiet vast te houden. Dat meldt het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport. Waar de Mercedes-motor stabiel zou blijven op 16:1, zakken de motoren van Audi, Ferrari, Honda en Red Bull Ford juist weg zodra deze warm worden. Door de thermische uitzetting van het motorblok daalt de compressieverhouding bij de Mercedes-rivalen naar verluidt naar waarden tussen de 15:1 en 15,5:1.

Omdat Mercedes nu al aan de eisen voldoet die vanaf juni gesteld worden, verandert er voor het team feitelijk niets. Het voordeel ten opzichte van de concurrentie, die onder de limiet zakt bij het warmlopen van de motoren, blijft hiermee intact. Dit zou de reden zijn waarom de andere motorleveranciers een ingreep van de FIA eisten.

