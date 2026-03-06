Ferrari-coureur Charles Leclerc stelt dat zijn team serieus rekening moet houden met de snelheid van Mercedes tijdens het raceweekend in Australië. Volgens de Monegask laat de Duitse renstal inmiddels meer van haar ware potentieel zien en komt Ferrari momenteel tekort op de Zilverpijlen. Dat liet hij weten na afloop van de eerste trainingsdag in Melbourne.

Hoewel Leclerc de vrijdag in Albert Park sterk begon met de snelste tijd in de eerste vrije training, zag hij Mercedes in de tweede sessie naar de tweede en derde plek springen met Kimi Antonelli en George Russell. De SF-26 van Ferrari, die tijdens de wintertest nog de snelste was, lijkt op het circuit in Melbourne vooralsnog niet de snelste auto van het veld te zijn. Leclerc merkt op dat de concurrentie uit Brackley de kaarten niet langer tegen de borst houdt. "Ik denk dat Mercedes langzaam iets meer laat zien van wat ze in huis hebben en in de tweede vrije training beginnen we te zien waar we ten opzichte van hen tekortkomen", aldus Leclerc tegenover Motorsport Week. De Monegask zakte in die tweede sessie zelf terug naar de vijfde positie, terwijl Mercedes zich nadrukkelijk van voren liet zien.

Indrukwekkende racepace

Vooral de snelheid tijdens de long runs baart de Ferrari-rijder zorgen. Waar de krachtsverhoudingen voor de kwalificatie nog lastig in te schatten zijn, lijkt Mercedes in de racesimulaties een duidelijke voorsprong te hebben op de rest van het veld. "Ze zijn duidelijk erg sterk, vooral wat betreft de racepace. Ik weet niet hoeveel marge ze nog hebben op de kwalificatiesnelheid, maar in de racepace lijken ze erg sterk vergeleken met ons", legt hij uit.

De pikorde in Melbourne

Op basis van de data van de vrijdag durft Leclerc al een voorzichtige voorspelling te doen over de verhoudingen aan de top. Hoewel het de eerste race is met de volledig nieuwe generatie auto's, ziet de Monegask een gat ontstaan. "Ik hoop dat ik het mis heb en dat we morgen veel sneller zijn, maar op dit moment lijkt Mercedes een stap voor te liggen en komen Red Bull, McLaren en wijzelf daarna", klinkt het. Volgens de coureur geven de long runs momenteel het beste beeld van de werkelijke prestaties van alle teams. "Zoals ik altijd al heb gezegd, zijn Melbourne en Shanghai waarschijnlijk de twee moeilijkste circuits van het seizoen voor mij en ik heb het daar altijd behoorlijk zwaar, dus het is een uitdaging", geeft hij toe. "Maar het mag geen excuus zijn. Ik geniet juist van die uitdaging en ik zal hard werken om die situatie morgen om te draaien."