Volgens Mercedes-coureur George Russell is de kans groot dat Red Bull Racing tijdens de wintertests in Bahrein bewust met de handrem erop heeft gereden. De Brit stelt dat de formatie uit Milton Keynes "verdacht traag" oogde tijdens de tweede testweek, wat volgens hem wijst op een spelletje om de werkelijke snelheid van de RB22 te verbergen.

In de aanloop naar de eerste Grand Prix van het jaar op Albert Park wordt er volop gespeculeerd over de ware krachtsverhoudingen. Waar Mercedes en Ferrari tijdens de tests juist progressie leken te boeken met nieuwe upgrades, ontstond er bij Red Bull een tegenovergesteld beeld. Dit heeft geleid tot sterke vermoedens van sandbagging, waarbij een team bewust langzamer rijdt dan het eigenlijk kan om de concurrentie en de FIA zand in de ogen te strooien. Russell denkt dat Verstappen en co 'verstoppertje' hebben gespeeld en ontkent dat hij dat met zijn Mercedes ook gedaan heeft.

Geen strategisch poker bij Mercedes

Russell benadrukt dat Mercedes zelf geen spelletjes heeft gespeeld tijdens de testdagen en een transparante aanpak hanteerde. "Van onze kant is er niet echt sprake geweest van strategisch poker", zo vertelt hij tegenover de media in Melbourne. Hij legt uit dat het team zich strikt aan het eigen programma hield om de data te valideren. "We zijn erg consistent geweest met onze plannen gedurende de twee weken en bleven vrij stabiel wat betreft brandstofhoeveelheden en motorstanden. We hebben onze plannen tijdens de test niet gewijzigd op basis van het feit of we er snel of langzaam uitzagen."

Onverklaarbaar snelheidsverlies bij Red Bull

Volgens Russell was Red Bull in de eerste testweek nog de absolute maatstaf, maar zakte dat niveau daarna onverklaarbaar weg. "Ik denk dat Red Bull er verdacht langzaam uitzag in de tweede test", zo zegt hij. "We hadden hen genoteerd als de snelste in de eerste test. En op basis van onze cijfers gingen ze zeven tienden langzamer in de tweede test", zo klinkt het. De Brit snapt weinig van deze terugval, zeker gezien de stappen die andere teams wel maakten.

"Terwijl wijzelf en Ferrari een paar tienden sneller gingen met een paar nieuwe upgrades aan de auto, heb ik er moeite mee om te begrijpen hoe zij in een week tijd zeven tienden hebben verloren", vervolgt Russell. De vraag is dan ook in hoeverre de tijden in Sakhir een representatief beeld geven van de werkelijke verhoudingen op de grid.

Verwachtingen voor de seizoensopener in Melbourne

Ondanks de verdachte tijden in Bahrein, rekent Russell erop dat de formatie uit Milton Keynes er tijdens het eerste raceweekend gewoon weer staat. Hij blijft dan ook op zijn hoede voor de snelheid van Verstappen en diens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar. "Ik verwacht dat ze erg sterk zullen zijn, om eerlijk te zijn. En daarom zijn we allemaal erg benieuwd om te zien hoe het zich ontvouwt", zo besluit hij.

De werkelijke pikorde van dit seizoen zal de komende dagen in Melbourne duidelijk worden. Op het circuit van Albert Park worden de auto's voor het eerst echt tot het uiterste gedreven tijdens de kwalificatie en de race, waardoor er definitief een einde komt aan alle speculaties over de wintertests - al moet in het achterhoofd worden gehouden dat de krachtsverhoudingen van circuit tot circuit kunnen wisselen én er een enorme ontwikkelingsrace plaatsvindt dit jaar.

Weersverwachting Melbourne (6-8 maart 2026) Dag Sessie Condities Temp. Regenkans Vrijdag 6 maart VT1 & VT2 Licht bewolkt 23°C 10-20% Zaterdag 7 maart VT3 & Kwalificatie Geheel bewolkt / Kans op bui 21°C 20% Zondag 8 maart Race Zonnig 26°C <5%

