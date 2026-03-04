Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, werd halverwege vorig jaar grootaandeelhouder van de MotoGP. Net als bij de vierwielers hebben ze in het wereldkampioenschap voor tweewielers last van het conflict in het Midden-Oosten. Topman Carmelo Ezpeleta heeft al laten weten dat de motorrace in Qatar, die op dezelfde datum gepland is als de Grand Prix van Bahrein, waarschijnlijk niet doorgaat zoals gepland.

De huidige onrust in het Midden-Oosten, waarbij de Verenigde Staten en Israël besloten Iran aan te vallen met tegenaanvallen tot gevolg, heeft directe gevolgen voor de internationale motorsport. Qatar is één van de landen in de buurt van Iran met Amerikaanse militaire bases en dus is het aangevallen door Iraanse raketten. Dit leidde eerder al tot het schrappen van de seizoensopener van het FIA World Endurance Championship op het circuit van Lusail. Nu lijkt ook de MotoGP-race, die voor 12 april op de kalender staat, in gevaar te komen. In Qatar is het reisadvies oranje, maar voor Bahrein is het code rood, en als Liberty Media een race in Qatar waarschijnlijk niet door laat gaan, dan kan dat genoeg zeggen over de Formule 1 in Bahrein.

Plan B achter de hand

Ezpeleta benadrukt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een oplossing om de race alsnog te organiseren op een ander moment. "Zou het mogelijk zijn om op een andere datum terug te keren? Maak je geen zorgen. We hebben altijd een plan B", zo werd het hoofd van Liberty Media's MotoGP Sports Entertainment Group geciteerd door Motorsport Week. De organisatie wil nog niet definitief de stekker uit het evenement trekken. "We moeten afwachten, ik kan nu niet zeggen dat we niet gaan. We praten sinds afgelopen zondag met Qatar en we zullen een beslissing nemen. Het is echter onwaarschijnlijk dat we op 12 april naar Qatar gaan, al kan ik niet zeggen dat we helemaal niet gaan."

Geen vervangende locatie

Hoewel een verschuiving naar een later moment in het seizoen tot de mogelijkheden behoort, is het uitwijken naar een ander circuit uitgesloten. "Ergens anders heen gaan? Absoluut niet", zo is Ezpeleta duidelijk over de koers van de MotoGP-kalender. Hij heeft er alle vertrouwen in dat er een mouw aan de kalender gepast kan worden als de situatie daarom vraagt. "Zal het in het schema passen? We zijn erg goed in het maken van kalenders. We zullen uiteraard snel iets weten. We wachten tot [Qatar] ons iets vertelt. Er is nog tijd", vervolgde de topman.