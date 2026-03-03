Hamilton kort voor GP Australië nog op romantische date met Kim Kardashian in de VS

Lewis Hamilton (41) mag dit weekend aan de bak tijdens de F1-seizoensopener in Australië, maar zijn laatste vrije tijd heeft hij nog even doorgebracht met Kim Kardashian (45) in Arizona, in de Verenigde Staten. De relatie tussen de Ferrari-coureur en de realityster zou inmiddels serieus zijn, zo meldt TMZ.

Hamilton lijkt de laatste vrije dagen voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, dat komend weekend van start gaat in Melbourne, optimaal te benutten in het gezelschap van Kardashian. De zevenvoudig wereldkampioen en de realityster werden afgelopen weekend samen gespot tijdens een vakantie in Arizona, wat de geruchten over hun ontluikende romance verder aanwakkert. Volgens bronnen is de relatie inmiddels in een serieuze fase beland. De twee kersverse tortelduifjes werden de afgelopen weken al vaker samen gezien, waaronder tijdens de Super Bowl LX, eveneens in de Verenigde Staten.

Hamilton en Kardashian gespot bij Lake Powell

Het tweetal werd zaterdagavond gezien bij Lake Powell, een bekende locatie op de grens van Utah en Arizona. "De dingen lijken heel serieus te zijn tussen Kim Kardashian en Lewis Hamilton", zo meldt TMZ over de huidige status van de twee. Tijdens hun uitstapje bij de Colorado River werden ze waargenomen terwijl ze genoten van de zonsondergang in de woestijn en samen een selfie maakten. Na hun bezoek aan de afgelegen plek vertrokken ze in een klaarstaande zwarte SUV richting hun verblijfplaats. Klik hier om de beelden van Hamilton en Kardashian in Arizona te bekijken.

Verblijf in ultra-exclusief resort

Hamilton en Kardashian verbleven naar verluidt in Amangiri, een vijfsterrenresort dat bekendstaat om zijn enorme exclusiviteit en populariteit bij de wereldwijde elite. De locatie van hun waarneming bij Lake Powell ligt op korte afstand van dit resort. "De rustige, chique bootbestemming is waar vermogende reizigers doorgaans naartoe gaan voor privéreizen", aldus de berichtgeving over de gekozen vakantiebestemming. Het resort is een favoriet onder de Kardashians en biedt de nodige privacy voor het koppel om buiten de gebaande paden te treden.

Bevestiging van de relatie tijdens de Super Bowl

Hoewel er al langer gespeculeerd werd over een mogelijke relatie, kwam de definitieve bevestiging eerder dit jaar. "Het koppel heeft hun relatie bevestigd tijdens hun eerste publieke verschijning bij de Super Bowl LX", zo klinkt het over hun gezamenlijke optreden in februari. Tijdens dat evenement werden de twee zeer close gefotografeerd op de tribune, wat door velen werd gezien als de officiële start van hun publieke leven als koppel.

Kim Kardashian en Lewis Hamilton lijken een koppel te zijn

Hamilton verlegt focus nu richting Australië

De vakantie in de Verenigde Staten komt op een cruciaal moment voor Hamilton. De Brit staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen bij het team van Ferrari. Na een moeizaam debuutjaar bij de Scuderia, waarin hij voor het eerst in zijn carrière geen enkel podium wist te behalen, zijn de verwachtingen voor dit jaar hooggespannen. Met de invoering van de nieuwe technische reglementen hoopt Hamilton weer mee te kunnen strijden om de overwinningen.

Ferrari kwam goed voor de dag tijdens testweken

De ontspanning in Arizona was de laatste stop voordat het Formule 1-circus neerstrijkt in Melbourne voor de Grand Prix van Australië. Hamilton zal daar later deze week aan de start verschijnen voor de openingsrace van het seizoen, terwijl de media-aandacht voor zijn privéleven met Kardashian onverminderd groot blijft. Gaan we een herboren Hamilton zien in de Ferrari? Naar aanleiding van de testweken kunnen we in ieder geval zeggen dat er potentie lijkt te zitten in de nieuwe bolide van de Italiaanse renstal. Ferrari kwam goed voor de dag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nu is het aan Hamilton om die verwachtingen ook daadwerkelijk in te lossen.

