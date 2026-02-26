Strooit Ferrari 'zand in ogen van concurrenten' met bizarre achtervleugel?

Het Formule 1-team van Ferrari maakte indruk tijdens de testweken in Bahrein. Niet alleen oogde de Italiaanse renstal betrouwbaar én snel, ook wisten ze de aandacht te trekken met hun uiterst innovatieve achtervleugel. Maar waarom zagen we deze vleugel maar een paar ronden? Formule 1-verslaggever Jan Bolscher en presentator Sebastiaan Kissing bespraken het tijdens de nieuwe podcastaflevering van GPFans Raceteam.

Ferrari heeft een bijzonder goede voorbereiding achter de rug, zo lijkt het. Er waren wat twijfels over de Italiaanse renstal richting de eerste testweek in Barcelona, maar naarmate het testen vorderde, namen de verwachtingen toe. In Bahrein liet de Scuderia zien over zowel een betrouwbare als snelle motor te beschikken. Ook werken ze met een kleine turbo, wat voor een enorm voordeel lijkt te zorgen bij de starts. Maar dat is niet het enige wat in het oog sprong. Ferrari verscheen namelijk ten tonele met een uiterst innovatieve achtervleugel, die openklapt op een soortgelijke manier als we dat kennen van een prullenbak met een tuimeldeksel. Is dit een geniaal foefje of slechts pure misleiding voor de concurrentie?

Artikel gaat verder onder video

Innovatie vleugel van Ferrari 'tilt de auto een beetje op'

In de laatste aflevering van GPFans Raceteam bespreken Kissing en Bolscher de afsluitende testweek in Bahrein. Daar viel dus vooral Ferrari op, zo zag ook Bolscher. Met name de achtervleugel deed zijn wenkbrauwen fronsen. "Het is een hele leuke innovatie", zo trapt hij af. "In principe draait die vleugel 270 graden. Dus niet volledig om z'n as, maar hij draait eigenlijk ondersteboven. En dat heeft eigenlijk twee best wel grote voordelen. Het gat, beetje vergelijkbaar met het ouderwetse DRS-gat, is daardoor heel groot, dus dat betekent al minder luchtweerstand, maar omdat ie [de vleugel] omgedraaid staat, wordt er ook er ook een soort lift gecreëerd, zoals bij een vliegtuigvleugel."

Op twee manieren minder weerstand met achtervleugel

Bolscher vervolgt: "Het is natuurlijk heel minimaal, maar de achterkant van de auto wordt een klein beetje opgetild. Daardoor heb je minder rolweerstand van de wielen op het circuit. En ook dat levert dus weer minder weerstand op, wat weer bijdraagt aan een hogere topsnelheid. Dus dat is heel leuk bedacht." Bolscher zag echter ook dat Ferrari haar innovatieve hoogstandje maar heel kort heeft getest. Werkt het dan toch niet? Of wat is daar aan de hand?

Is de achtervleugel goud waard of slechts afleidingsmanoeuvre?

"Ik vind het wel opvallend dat ze het maar heel kort getest hebben. Volgens mij hebben ze er vier rondjes mee gereden en toen hebben we 'm ook niet meer teruggezien", zo legt Bolscher uit. "Het idee klinkt heel goed en heel leuk, maar misschien is het ook wel een beetje zand in de ogen strooien bij de concurrentie. Zo van: 'Nou, dit hebben wij gemaakt, dit hebben jullie ook nodig' en dan vervolgens zien we die vleugel nooit weer. Dat zou ook zomaar kunnen."

Bolscher hoopt op sterk Ferrari in 2026

Of Ferrari in Melbourne nu wel of niet met de innovatie achtervleugel verschijnt, Bolscher heeft hoe dan ook hoge verwachtingen van het Italiaanse raceteam. "Ferrari vond ik er sowieso erg goed uitzien deze testweken. Nu is het ook zo dat ik al tien jaar hoop op een goed Ferrari en dat het al tien jaar tegenvalt zodra het seizoen van start gaat, dus ik hoop dat ze dit jaar de zaken goed voor elkaar hebben."

Gerelateerd