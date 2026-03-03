close global

F1 drivers surround a sign showing the eighth season of Drive to Survive

VIDEO: Netflix slaat de plank mis met Drive to Survive: 'Cruciaal moment gemist' l GPFans Raceteam

VIDEO: Netflix slaat de plank mis met Drive to Survive: 'Cruciaal moment gemist' l GPFans Raceteam

Redactie

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Remy Ramjiawan.

Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.

GPFans Raceteam Netflix podcast

