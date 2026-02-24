FIA heeft 'Plan B' na zorgen over 2026-motoren, Horner zegt 'f*ck jullie' na ontslag | GPFans Recap

We komen steeds dichter bij de seizoensopener in Australië en de ingewikkelde 2026-reglementen blijven het onderwerp van gesprek. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De 2026-reglementen draaien veel om elektrisch vermogen en energieterugwinning. Er kwamen een boel problemen bij F1-teams bovendrijven tijdens de wintertests en de FIA zou dan ook paraat staan met een backup-plan. Telemetrie van Max Verstappen en zijn collega's ondersteunen de beweringen over hoe lastig het energiemanagement is. Fernando Alonso denkt dat Aston Martin de problemen kan oplossen onder leiding van Adrian Newey. Verder reageert Christian Horner in Drive To Survive op zijn ontslag, maakt Otmar Szafnauer een angstaanjagende vlucht mee en zegt Lando Norris dat Lewis Hamilton eigenlijk acht wereldkampioenschappen zou moeten hebben.

Artikel gaat verder onder video

Alonso twijfelt niet aan Newey ondanks problemen: "Aston Martin uiteindelijk de beste auto"

Volgens Fernando Alonso is het slechts een kwestie van tijd voordat Aston Martin en Honda over de snelste auto van de grid beschikken. Ondanks een moeizame shakedown in Barcelona en wintertest in Bahrein houdt de tweevoudig wereldkampioen het volste vertrouwen in het technische vernuft van Adrian Newey en de koers die de renstal heeft ingezet. "De auto voor Melbourne zal heel anders zijn. Ik heb wat foto's gezien en Adrian heeft dat bij de lancering ook gezegd", aldus Alonso tegenover ESPN. Hij is ervan overtuigd dat de expertise van Newey, die dit jaar ook de rol van teambaas op zich heeft genomen, het verschil gaat maken. "We hebben een man die al meer dan dertig jaar de Formule 1 domineert, dus uiteindelijk zullen we de beste auto hebben." Lees hier het hele artikel over het vertrouwen van Fernando Alonso in Adrian Newey.

Related image

Horner reageert op 'pijnlijk' ontslag bij Red Bull Racing: "Fuck jullie"

Na ruim twintig jaar dienstverband werd Christian Horner afgelopen jaar na de Grand Prix van Silverstone op staande voet ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull Racing. Op dat punt heerste er al enige tijd onrust binnen de Oostenrijkse grootmacht, maar ook de performance maakte een duikeling. De Red Bull-top besloot te breken met Horner en Laurent Mekies vanuit zusterteam Red Bull Racing naar voren te schuiven als teambaas. Horner heeft in het nieuwe seizoen van Drive To Survive verteld over zijn plotselinge ontslag als teambaas en CEO van Red Bull Racing, en hoe hij dit ervaren heeft. Lees hier het hele artikel over Christian Horner die in Drive To Survive reageert op zijn ontslag.

Related image

'FIA komt met 'Plan B' na zorgen bij Formule 1-teams over 2026-motoren'

De FIA overweegt serieus om het elektrische vermogen van de nieuwe 2026-motoren terug te schroeven. Na de recente wintertests in Bahrein zijn er grote zorgen ontstaan over de balans van de nieuwe power units, waarbij coureurs en teams kampen met een gebrek aan energieterugwinning. Volgens AutoRacer ligt er inmiddels een 'Plan B' op tafel om de maximale kracht van de MGU-K te verlagen, zodat coureurs niet halverwege de rechte stukken zonder elektrisch vermogen komen te zitten. Lees hier het hele artikel over het backup-plan van de FIA.

Related image

Voormalig F1-teambaas ontsnapt aan potentieel catastrofale vliegtuigramp

Otmar Szafnauer (61) is afgelopen zondag ternauwernood ontsnapt aan een potentieel catastrofale vliegtuigramp in de Verenigde Staten. De voormalig F1-teambaas van onder meer Alpine en Racing Point bevond zich aan boord van Delta Airlines-vlucht DL1067. Het toestel, een Boeing 737-900, was onderweg van Savannah (Georgia) naar Atlanta. Kort na het opstijgen ging het mis: de linkermotor van het vliegtuig vloog in brand. Szafnauer deelde zelf beelden van het incident op zijn Instagram-profiel, waarbij te zien was hoe brandende brandstof uit de kapotte motor spoot. Hij omschreef het moment als "de schrik van zijn leven". Lees hier het hele artikel over de angstaanjagende ervaring van Otmar Szafnauer.

Related image

Telemetrie Bahrein-test laat bijzonder trucje van Verstappen en co zien in kwalificatieruns

De wintertests in Bahrein zitten erop en de verzamelde data laat een opmerkelijke verschuiving zien voor het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Waar coureurs voorheen vol gas richting start-finish denderden om aan hun snelle ronde te beginnen, blijkt een voorzichtige aanpak nu bittere noodzaak. Door de nieuwe reglementen rondom het energiemanagement kunnen coureurs niet langer blindelings met het pedaal tegen de vloer aan hun kwalificatiepoging beginnen. Lees hier het hele artikel over de data van de wintertest in Bahrein.

Related image

Norris duidelijk over eerste WK-titel Verstappen: "Hamilton zou er acht moeten hebben"

Volgens de kersverse wereldkampioen Lando Norris hoort Lewis Hamilton in het bezit te zijn van acht wereldtitels. De McLaren-coureur kreeg tijdens het evenement Victory Lap in Eventim Apollo in Londen een vraag over zijn landgenoot die op controversiële wijze het wereldkampioenschap van 2021 verloor in Abu Dhabi. "Hij heeft niet zeven wereldkampioenschappen gewonnen. Het zouden er acht moeten zijn", zei Norris, gevolgd door luid gejuich van de aanwezige fans. Lees hier het hele artikel over Lando Norris die ingaat op Abu Dhabi 2021.

Related image

Gerelateerd