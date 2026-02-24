De wintertests in Bahrein zitten erop en de verzamelde data laat een opmerkelijke verschuiving zien voor het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Waar coureurs voorheen vol gas richting start-finish denderden om aan hun snelle ronde te beginnen, blijkt een voorzichtige aanpak nu bittere noodzaak. Door de nieuwe reglementen rondom het energiemanagement kunnen coureurs niet langer blindelings met het pedaal tegen de vloer aan hun kwalificatiepoging beginnen.

De oorzaak van deze verandering ligt bij de nieuwe verdeling van het vermogen, waarbij de verbrandingsmotor en de elektromotor een verhouding van nagenoeg fiftyfifty hebben. Omdat de MGU-K nu een piekvermogen van 350 kilowatt levert, is aan de andere kant de capaciteit van de batterij beperkt en kan deze niet een volledige ronde op maximaal vermogen ondersteunen. Om met een 100 procent volle batterij aan een ronde te beginnen, moeten coureurs niet alleen tijdens het eerste deel van hun out-lap gebruikmaken van lift-and-coast, maar zelfs bij de exit van de laatste bocht gaan de coureurs nog steeds niet vol gas. Wie te vroeg vol gas geeft, verbruikt kostbare elektrische energie die essentieel is voor de rest van de ronde.

Telemetrie onthult opvallend rijgedrag in Bahrein

Tijdens de testdagen op het circuit in Sakhir werd deze nieuwe realiteit direct zichtbaar op de telemetrie. Zo was te zien dat bijvoorbeeld Kimi Antonelli en Max Verstappen na de laatste bocht op slechts 60 procent gas bleven hangen en pas na het passeren van de zogeheten SM-lijn het volledige vermogen aanspraken. Dat was zo'n vijf seconden na het uitkomen van de laatste bocht, zo blijkt uit de data van de kwalificatiesimulaties die gedurende de wintertests werden gehouden. SM staat voor Straight Mode, de 'rechte stuk'-modus waarbij de vleugels door middel van actieve aerodynamica open gaan. Dit is een cruciaal verschil met voorgaande seizoenen, waarin coureurs al ver voor de startlijn hun topsnelheid probeerden te bereiken.

Nachtmerrie op circuit van Bakoe

Hoewel de problemen in Bahrein al duidelijk werden, wordt er een aantal specifieke circuits nog meer hinder verwacht. Vooral het Baku City Circuit in Azerbeidzjan kan een nachtmerrie worden. In de sector voor het rechte stuk is er nauwelijks mogelijkheid om energie terug te winnen via de remmen, terwijl een compleet volle batterij noodzakelijk is om het 2,2 kilometerlange gedeelte dat vol gas wordt genomen richting start-finish te overleven. Een foutje met het energiemanagement kan de hele kwalificatiepoging in één klap ruïneren al voor je het rondje überhaupt bent begonnen. Ook Barcelona-Catalunya kan een probleem worden sinds de laatste sector veel sneller is geworden met het overslaan van de gehekelde chicane.