Norris duidelijk over eerste WK-titel Verstappen: "Hamilton zou er acht moeten hebben"

Vincent Bruins
Volgens de kersverse wereldkampioen Lando Norris hoort Lewis Hamilton in het bezit te zijn van acht wereldtitels. De McLaren-coureur kreeg tijdens het evenement Victory Lap in Eventim Apollo in Londen een vraag over zijn landgenoot die op controversiële wijze het wereldkampioenschap van 2021 verloor in Abu Dhabi.

Norris hield samen met McLaren-CEO Zak Brown een twee uur durend evenement met fans van hem en het team. Het stond natuurlijk in het teken van het succesvolle seizoen van de renstal uit Woking, waarin McLaren de constructeurstitel prolongeerde en Norris zijn eerste wereldtitel in de wacht sleepte. Norris en Brown beantwoordden vragen van de fans, maar die gingen niet alleen over vorig jaar of zelfs überhaupt over hunzelf.

De veelbesproken ontknoping in Abu Dhabi

Tijdens de show liet Norris er geen misverstand over bestaan wie hij als de morele winnaar van het seizoen 2021 ziet. Hij kreeg van een fan een vraag over Hamilton, die inmiddels van Mercedes naar Ferrari is overgestapt, maar vorig jaar een belabberd eerste seizoen kende met de Scuderia.

"Denk je dat Hamilton dit jaar kans maakt op een comeback dit jaar met de nieuwe auto's?", klonk de vraag. Norris antwoordde: "Hij heeft meer ervaring dan vrijwel iedereen in de Formule 1, dus zeker weten. Hij heeft niet zomaar zeven wereldkampioenschappen gewonnen. Het zouden er acht moeten zijn", zo luidde zijn duidelijke oordeel over de seizoensfinale van iets meer dan vier jaar geleden. Hiermee verwees hij naar de controversiële race in Abu Dhabi waarin Hamilton de titel in de allerlaatste ronde verloor aan Max Verstappen, na een omstreden beslissing van wedstrijdleider Michael Masi over de safety car-procedure. Het publiek in de zaal reageerde met een luid applaus op deze uitspraak.

Vind jij dat Lewis Hamilton alsnog recht heeft op de wereldtitel van 2021?

64 stemmen

