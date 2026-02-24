Volgens Fernando Alonso is het slechts een kwestie van tijd voordat Aston Martin en Honda over de snelste auto van de grid beschikken. Ondanks een moeizame shakedown in Barcelona en wintertest in Bahrein houdt de tweevoudig wereldkampioen het volste vertrouwen in het technische vernuft van Adrian Newey en de koers die de renstal heeft ingezet.

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen verliepen voor Aston Martin allesbehalve vlekkeloos. De AMR26, de eerste Aston Martin die onder het technische leiderschap van Newey is ontwikkeld, kwam tijdens de testdagen ruim vier seconden tekort op de snelste tijden van de concurrentie. Ze konden het niet goedmaken op het vlak van kilometers maken. De power unit en de versnellingsbak zorgden constant voor problemen, waaronder een spin van Lance Stroll de grindbak in. Bovendien zorgde een defect aan de Honda-krachtbron ervoor dat Alonso ook zijn programma voortijdig moest beëindigen.

Vertrouwen in Adrian Newey

Ondanks de grote achterstand blijft Alonso optimistisch over de ontwikkelingen die nog in de pijplijn zitten. Hij wijst daarbij naar de seizoensopener in Melbourne, waar het team met een flink gewijzigde bolide aan de start hoopt te verschijnen. "De auto voor Melbourne zal heel anders zijn. Ik heb wat foto's gezien en Adrian heeft dat bij de lancering ook gezegd", aldus Alonso tegenover ESPN. Hij is ervan overtuigd dat de expertise van Newey, die dit jaar ook de rol van teambaas op zich heeft genomen, het verschil gaat maken.

"We hebben een man die al meer dan dertig jaar de Formule 1 domineert, dus uiteindelijk zullen we de beste auto hebben. Het is een kwestie van tijd, maar we willen dat zo snel mogelijk hebben", stelt Alonso over de invloed van de topontwerper. Ook teamvertegenwoordiger Pedro de la Rosa benadrukt dat de interne structuur is verbeterd sinds de komst van Newey. "Sinds Adrian is gearriveerd, is zijn leiderschap onbetwistbaar. De leiding is zo sterk dat het hele team precies weet wat ze moeten doen", voegt De la Rosa toe.

Zorgen over de Honda-krachtbron

Hoewel Alonso het volste vertrouwen heeft in het chassis, erkent hij dat de integratie van de nieuwe Honda-krachtbron momenteel de beperkende factor is. De Japanse fabrikant kampt met achterstanden in de ontwikkeling van de verbrandingsmotor, wat tijdens de tests leidde tot betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan kilometers. "De power units zijn lastiger, omdat we nog geen goed begrip hebben van de reglementen en wat er nodig is. Maar aan de kant van het chassis is er geen enkel vraagteken. Na meer dan dertig jaar waarin Adrian de sport domineerde, is het niet zo dat hij in één jaar alles vergeet", legt Alonso uit.