Christian Horner heeft in het nieuwe seizoen van Drive to Survive verteld over zijn plotselinge ontslag als teambaas en CEO van Red Bull Racing, en hoe hij dit ervaren heeft.

Na ruim twintig jaar dienstverband werd Christian Horner afgelopen jaar na de Grand Prix van Silverstone op staande voet ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull Racing. Op dat punt heerste er al enige tijd onrust binnen de Oostenrijkse grootmacht, maar ook de performance maakte een duikeling. De Red Bull-top besloot te breken met Horner en Laurent Mekies vanuit zusterteam Red Bull Racing naar voren te schuiven als teambaas. Horner heeft zich sindsdien op de achtergrond gehouden, al doen geruchten over een terugkeer in de paddock bij andere teams constant de ronde.

Horner vertelt over Red Bull-ontslag

"Na de Grand Prix van Australië gingen we naar Silverstone. Max kwalificeerde zich als eerste, maar kwam als vijfde over de streep", vertelt Horner in het nieuwe seizoen van Drive to Survive, dat vrijdag 27 februari op Netflix verschijnt. "24 uur later werd mij gevraagd om een meeting in Londen bij te wonen. Daar werd mij verteld dat ik vanaf dat moment operationeel gezien niet langer betrokken was bij het managen van het Formule 1-team van Red Bull."

Shit sandwich

Hij vervolgt: "Ik voel pijn en verdriet. Het ging heel snel, en ik kreeg niet echt de kans om afscheid te nemen. Ik had nooit gedacht in deze positie terecht te komen. Je eerste reactie als je een shit sandwich als dit voorgeschoteld krijgt, is: 'Fuck jullie.' Er is mij iets afgenomen dat niet mijn keuze was. Iets wat mij heel dierbaar was. Ik heb altijd mijn best gedaan. Ik deed mijn best voor mijn team."

