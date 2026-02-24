Otmar Szafnauer (61) is afgelopen zondag ternauwernood ontsnapt aan een potentieel catastrofale vliegtuigramp in de Verenigde Staten. De voormalig F1-teambaas van onder meer Alpine en Racing Point wilde van Savannah (Georgia) naar Atlanta vliegen, maar kreeg bij het opstijgen te maken met een vlamvattende motor. Het toestel moest een noodlanding maken en gelukkig bleef iedereen ongedeerd.

Szafnauer bevond zich aan boord van Delta Airlines-vlucht DL1067. Het toestel, een Boeing 737-900, was onderweg van Savannah (Georgia) naar Atlanta. Kort na het opstijgen ging het mis: de linkermotor van het vliegtuig vloog in brand. Szafnauer deelde zelf beelden van het incident op zijn Instagram-profiel, waarbij te zien was hoe brandende brandstof uit de kapotte motor spoot. Hij omschreef het moment als "de schrik van zijn leven". Ook medepassagiers, waaronder Holly Kesler, deelden beelden van vlammen die uit de motor kwamen terwijl het vliegtuig nog in de lucht hing. Toen de piloten het levensgevaarlijke probleem ontdekten, besloten ze direct een noodlanding in te zetten.

Succesvolle noodlanding op luchthaven van Savannah

Ze keerden om en landden veilig terug op de luchthaven van Savannah. Daar werd het toestel op de landingsbaan opgewacht door brandweerwagens. Alle passagiers bleven ongedeerd en konden het vliegtuig via de normale gate verlaten nadat het naar het platform was gesleept. Volgens de eerste berichten en de verklaring van de luchtvaartmaatschappij was er sprake van een "mechanisch probleem" met de linkermotor. Dit leidde ertoe dat de motor uitviel en de aanwezige kerosine vlam vatte (een zogenaamde engine surge of brandstoftoevoer-gerelateerde brand).

Delta Airlines komt met officiële verklaring na goede afloop

"Delta-vlucht 1067 van Savannah naar Atlanta keerde zondagavond kort na het opstijgen terug naar de luchthaven vanwege een mechanisch probleem met de linkermotor van het vliegtuig. De Boeing 737-900 landde veilig en werd opgewacht door brandweerwagens. De passagiers konden het vliegtuig op normale wijze verlaten bij de gate. De veiligheid van onze klanten en bemanning heeft onze hoogste prioriteit. We bieden onze klanten onze excuses aan voor deze vertraging in hun reis", zo liet Delta Airlines in een officiële verklaring weten.

Szafnauer bedankt piloten na nachtmerrie tijdens opstijgen

Szafnauer ging na afloop nog op de foto met de piloten en bedankte hen via Instagram. "Vele malen dank aan deze twee professionals die vakkundig ons falen met de motor na het opstijgen hebben afgehandeld", zo schreef de voormalig Formule 1-teambaas bij zijn post.

