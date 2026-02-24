De FIA overweegt serieus om het elektrische vermogen van de nieuwe 2026-motoren terug te schroeven. Na de recente wintertests in Bahrein zijn er grote zorgen ontstaan over de balans van de nieuwe power units, waarbij coureurs en teams kampen met een gebrek aan energieterugwinning. Volgens AutoRacer ligt er inmiddels een 'Plan B' op tafel om de maximale kracht van de MGU-K te verlagen, zodat coureurs niet halverwege de rechte stukken zonder elektrisch vermogen komen te zitten.

De kern van het probleem ligt bij het verdwijnen van de MGU-H, het power unit-onderdeel die energie haalde uit de uitlaatgassen en het omzette in elektrisch vermogen wat via de batterij gebruikt kon worden. Audi stelde het schrappen van dit onderdeel als harde voorwaarde om toe te treden tot de Formule 1, omdat de techniek te complex en niet relevant voor straatauto's zou zijn. Nu de tests in Bahrein achter de rug zijn, blijkt echter dat het wegvallen van de MGU-H zorgt voor een gat dat niet volledig opgevuld kan worden door het terugwinnen van energie tijdens het remmen. Hierdoor ontstaat een situatie waarin de beoogde fiftyfifty-verhouding qua vermogen tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor in de praktijk lastig houdbaar is.

Artikel gaat verder onder video

Zorgen over turbo lag en energiemanagement

Tijdens individuele gesprekken tussen Formule 1-CEO Stefano Domenicali en de coureurs in Bahrein kwamen verschillende pijnpunten naar voren. Ten eerste is er de gevreesde turbo lag bij de start. Omdat er geen MGU-H meer is om de turbo opgespoeld te houden, moeten de coureurs nu langere tijd stilstaan en de auto's hoge toeren laten draaien om de turbo op te spoelen. Het is nog maar de vraag of dat alle teams lukt tijdens de startprocedure. Ten tweede is het momenteel voor niemand mogelijk om een volledige ronde lang op maximaal elektrisch vermogen te rijden. Vooral op circuits die veel energie vragen, zoals Melbourne, Djedda of Monza, wordt gevreesd voor situaties waarin de auto's simpelweg 'stilvallen' op de snelle gedeeltes, wanneer de batterij leeg is.

Related image

FIA test met flinke vermogensreductie

Om deze kritieke situatie het hoofd te bieden, is vorige week binnen de F1 Commission gesproken over een vermindering van het maximale elektrische vermogen met 15 tot 30 procent. De FIA vroeg de teams tijdens de laatste testdagen in Bahrein al om te experimenteren met minder energie om data te verzamelen. Er werd getest met verminderingen van 50kW, 100kW en zelfs 150kW. Eén van de klantenteams van Mercedes zou een waarde van 300kW, een vermindering van 50kW dus, als een goed compromis zien om de inzet van de MGU-K te verlengen, terwijl andere partijen naar verluidt de voorkeur geven aan een nog grotere vermindering van het vermogen.

De prijs voor een dergelijke ingreep is dat de auto's aanzienlijk langzamer worden. Naar schatting zullen de bolides door de vermogensreductie 1,5 tot 2,5 seconden per ronde inleveren. Aan de andere kant kan er dan wel beter en voorspelbaarder omgegaan worden met het energiemanagement.