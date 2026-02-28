'Newey onthult beperking Honda', jonge Nederlander aangewezen als opvolger Verstappen | GPFans Recap

Volgende week is het zover. Dan kunnen we eindelijk genieten van de F1 Grand Prix van Australië, de seizoensopener van 2026. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De problemen bij Aston Martin zijn een enorme hobbel voor het team waar Adrian Newey de leiding over heeft. Het heeft vooral te maken met de zeer teleurstellende power unit van Honda. De ontwerper en teambaas zou bij de F1 Commission aan zijn rivalen hebben onthuld hoe slecht de Japanse motorfabrikant er wel niet voor staat. Aan de andere kant hebben we Ferrari die met de ene na het andere innovatie oplossing is gekomen, zoals een vleugeltje achter de uitlaatpijp en een compactere turbo. Verder gaat Alex Dunne in op zijn keuze om van McLaren naar Alpine te gaan, geeft Saoedi-Arabië een update over het opmerkelijke circuit in Qiddiya, en is Helmut Marko lovend over Rocco Coronel in een Viaplay-documentaire en ziet hij de jonge Nederlander als de opvolger van Max Verstappen.

'Newey deed tegenover rivalen bij F1 Commission boekje open over details slechte Honda-motor'

Aston Martin lijkt vooralsnog de grootste teleurstelling van het nieuwe Formule 1-seizoen te zijn. Ondanks de komst van topontwerper Adrian Newey en de nieuwe samenwerking met Honda, is de AMR26 nog ver verwijderd van de gewenste vorm. De bolide is niet competitief, de motor mist vermogen en de betrouwbaarheid is ronduit slecht te noemen. Tijdens de wintertests in Bahrein reden Fernando Alonso en Lance Stroll de minste kilometers van het hele veld. Een van de problemen zou het terugwinnen van elektrische energie zijn. De Honda-power unit zou niet eens de limiet van de technische reglementen kunnen bereiken, zo zou Newey bij de F1 Commission hebben onthuld. Lees hier het hele artikel over de door Adrian Newey onthulde details.

Dunne over plotselinge overtap van McLaren naar Alpine: 'Dit werd minder mogelijk'

Volgens Alex Dunne was zijn vertrek bij het opleidingsprogramma van McLaren een noodzakelijke stap om zijn droom in de Formule 1 te verwezenlijken. De jonge coureur, die vorig jaar nog in actie kwam tijdens vrije trainingen voor het team uit Woking, zag zijn kansen op een vast zitje bij de Britse renstal slinken. "Ik denk dat mijn beslissing om McLaren te verlaten in de eerste plaats was omdat iedereen die de Formule 1 op de voet volgt, weet dat Oscar en Lando voorlopig nergens heen gaan", zo legt Dunne uit tegenover Motorsport Week. De coureur realiseerde zich dat hij elders moest kijken om niet jarenlang aan de zijlijn te blijven staan. "Ik had het gevoel dat een toekomst als Formule 1-coureur bij McLaren steeds minder mogelijk werd, omdat Lando en Oscar net hun contract hadden verlengd en daar nog een paar jaar zouden blijven." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Alex Dunne.

Ferrari pakt voordeel met vleugel achter uitlaat: andere F1-teams kunnen het niet ontwikkelen

Ferrari verreed de tweede wintertest op het Bahrain International Circuit met een apart vleugeltje dat nog nét binnen de reglementen past. Hiermee wil de Scuderia het effect van de inmiddels verboden beam wing nabootsen. Ondanks dat het om een simpel rechtopstaand onderdeeltje gaat, moeten de andere F1-teams de complete achterkant herontwerpen, willen ze ook gebruikmaken van zo'n vleugeltje. Lees hier het hele artikel over een bijzonder vleugeltje achterop de Ferrari.

Saoedi-Arabië geeft update over circuit met 108 meter hoge bocht: 'Dán is het klaar'

De plannen voor de nieuwe Formule 1-locatie in Saoedi-Arabië krijgen steeds meer vorm. Waar de koningsklasse momenteel nog neerstrijkt op het snelle stratencircuit van Djedda, is het de bedoeling dat de Grand Prix op termijn verhuist naar Qiddiya City. Dit ambitieuze megaproject nabij de hoofdstad Riyad moet niet alleen een hypermodern circuit huisvesten, maar een complete stad worden die volledig in het teken staat van sport, cultuur en entertainment. Lees hier het hele artikel over het verhuizen van de Saoedische Grand Prix naar Qiddiya.

Ferrari start als raket ten opzichte van rivalen en verklaart: 'Hier maken we het verschil'

Ferrari heeft tijdens de wintertests in Bahrein de wenkbrauwen doen fronsen met een reeks indrukwekkende oefenstarts. Terwijl de concurrentie lijkt te worstelen met de nieuwe technische reglementen, schoten de auto's met een Ferrari-motor als raketten uit de startblokken. Vooral Lewis Hamilton maakte indruk door tijdens een gezamenlijke oefenstart vanaf de negende startrij direct op te rukken naar de leiding, waarbij hij onder andere Max Verstappen en Kimi Antonelli inhaalde richting de eerste bocht. Ferrari waarschuwde de FIA al eerder over mogelijke problemen bij de starts vanwege het zogeheten turbo lag, maar deze waarschuwingen werden weggewuifd. De Scuderia nam daarom het heft in eigen handen en heeft op déze manier het probleem zelf opgelost. Lees hier het hele artikel over de bijzonder goede acceleratie van de Ferrari.

Marko wees vlak voor pensioen "buitengewone" Nederlander als opvolger Verstappen aan

Als het aan Helmut Marko ligt, dan is de opvolger van Max Verstappen al gevonden. De voormalig hoofdadviseur van Red Bull Racing legt in een documentaire uit dat Rocco Coronel, de zoon van Tom Coronel, "buitengewoon" is en dat er al een uitgebreid toekomstplan klaar ligt voor de jonge Nederlander richting de Formule 1. "Mijn mond stond wagenwijd open door Rocco", begon Marko in het Viaplay-programma Rocco Coronel: Stap voor Stap. "Hij begon [bij Red Bull] vanaf zijn dertiende, dus nog jonger dan Max. Bij het scouten naar talent in Jerez vonden we een aantal goede coureurs, maar voor zijn leeftijd was Rocco buitengewoon." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Rocco Coronel.

© Ginetta / Jakob Ebrey

