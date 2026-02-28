'Newey deed tegenover rivalen bij F1 Commission boekje open over details slechte Honda-motor'
Aston Martin lijkt vooralsnog de grootste teleurstelling van het nieuwe Formule 1-seizoen te zijn. Ondanks de komst van topontwerper Adrian Newey en de nieuwe samenwerking met Honda, is de AMR26 nog ver verwijderd van de gewenste vorm. De bolide is niet competitief, de motor mist vermogen en de betrouwbaarheid is ronduit slecht te noemen. Tijdens de wintertests in Bahrein reden Fernando Alonso en Lance Stroll de minste kilometers van het hele veld.
De problemen bij de formatie uit Silverstone blijken diepgeworteld. Zowel de verbrandingsmotor als de hybride-elementen van de nieuwe Honda-krachtbron zouden ver achterlopen op de concurrentie. Het zorgt voor een pijnlijke situatie voor eigenaar Lawrence Stroll en technisch kopstuk Newey, die pas in maart vorig jaar bij het team aan de slag kon gaan. De vertraging die hierdoor is ontstaan, lijkt het team nu duur te komen te staan bij de start van dit nieuwe tijdperk in de koningsklasse.
Newey doet boekje open over Honda-motor tijdens F1 Commission
Tijdens een recente vergadering van de F1 Commission, waar de aandeelhouders van de Formule 1, de FIA en de teambazen bij elkaar komen, zijn schokkende details over de Honda-power unit naar buiten gekomen. Verschillende bronnen meldden tegenover het doorgaans betrouwbare BBC Sport dat Newey daar heeft toegegeven dat de motor niet eens in staat is om elektrische energie terug te winnen op de lagere limiet van 250 kilowatt. Dit is een enorme klap, aangezien de reglementen in bepaalde gevallen zelfs een terugwinning van 350kW toestaan. Het systeem van Honda haalt de minimale vereisten dus bij lange na niet, wat een grote achterstand in elektrisch vermogen betekent op de rechte stukken.
Betrouwbaarheid van de AMR26 is een groot zorgenkind
Naast het gebrek aan vermogen is de betrouwbaarheid van de AMR26 een drama. Aan het begin van de laatste testdag in Bahrein had Honda naar verluidt nog maar één bruikbare batterij over. Hierdoor was het team genoodzaakt om enkel nog korte runs te rijden. Hoewel de renstal officieel naar buiten bracht dat dit was om data te bestuderen tussen de sessies door, kwam Lance Stroll op de gehele dag niet verder dan slechts zes schamele rondjes.
