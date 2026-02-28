Marko wees vlak voor pensioen "buitengewone" Nederlander als opvolger Verstappen aan
Als het aan Helmut Marko ligt, dan is de opvolger van Max Verstappen al gevonden. De voormalig hoofdadviseur van Red Bull Racing legt in een documentaire uit dat Rocco Coronel, de zoon van Tom Coronel, "buitengewoon" is en dat er al een uitgebreid toekomstplan klaar ligt voor de jonge Nederlander richting de Formule 1.
Na een succesvolle carrière in de kartsport begon Coronel als Red Bull-juniorcoureur in 2025 aan zijn carrière in de autosport. Dat deed hij in het Ginetta Junior Championship, omdat hij nog te jong was om deel te nemen aan de Formule 4-klasses van de FIA. Hij domineerde met elf overwinningen in de eerste veertien races en werd kampioen. Eind vorig jaar stapte hij over op de Formule 4 als gastrijder in het Spaanse kampioenschap en hij sleepte meteen een podium binnen. In de afgelopen maanden heeft Coronel tevens al een race gewonnen in de Formula Winter Series en een podium in het Spaanse E4-winterkampioenschap.
Coronel buitengewoon voor zijn leeftijd
"Mijn mond stond wagenwijd open door Rocco", begon Marko in het Viaplay-programma Rocco Coronel: Stap voor Stap. "Hij begon [bij Red Bull] vanaf zijn dertiende, dus nog jonger dan Max. Bij het scouten naar talent in Jerez vonden we een aantal goede coureurs, maar voor zijn leeftijd was Rocco buitengewoon." Coronel kreeg een contract voor het opleidingsprogramma van Red Bull, waarbij hij op verschillende vlakken wordt geholpen, zoals financieel, met sporten en met voeding.
Coronel opvolger van Verstappen
Marko vervolgde: "Toen we zagen hoe hij voor het eerst presteerde in een Formule 4-auto, dachten we: 'Oké, laten we hem in een GP3-auto [tegenwoordig FIA Formule 3] zetten.' Dat is nogal een snelle auto, maar hij ging er ontzettend goed mee om. Hij was meteen het snelst van iedereen. Hij is al redelijk volwassen, straalt zelfvertrouwen uit en weet goed de balans te vinden tussen racen en school. We wisten al snel een plan voor de toekomst op te stellen. Ik weet zeker dat, wanneer Verstappen met pensioen gaat, dat we zijn opvolger hebben gevonden."
