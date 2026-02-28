Ferrari pakt voordeel met vleugel achter uitlaat: andere F1-teams kunnen het niet ontwikkelen
Ferrari pakt voordeel met vleugel achter uitlaat: andere F1-teams kunnen het niet ontwikkelen
Ferrari verreed de tweede wintertest op het Bahrain International Circuit met een apart vleugeltje dat nog nét binnen de reglementen past. Hiermee wil de Scuderia het effect van de inmiddels verboden beam wing nabootsen. Ondanks dat het om een simpel rechtopstaand onderdeeltje gaat, moeten de andere F1-teams de complete achterkant herontwerpen, willen ze ook gebruikmaken van zo'n vleugeltje.
Het kleine vleugeltje vinden we precies achter de uitlaatpijp van de SF-26 van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De zogeheten beam wing, de vleugel die onder de achtervleugel zat, is sinds 2026 verboden. De beam wing kon vuile lucht wegleiden van de diffuser richting de achtervleugel. Volgens de technische reglementen mag er meer dan 60 millimeter achter de achterassen geen bodywork geplaatst worden en normaal gesproken neemt de uitlaatpijp die ruimte in.
Versnellingsbak en differentieel zo ver mogelijk naar achteren
Ferrari heeft dit echter op kunnen lossen door vroeg bij de ontwikkeling van de scharlakenrode bolide ervoor te kiezen om de versnellingsbak en het differentieel zo ver mogelijk naar achteren te plaatsen in de auto. Daardoor hebben de engineers toch nog een vleugel kunnen creëren binnen de toegestane 60 millimeter zonder dat de uitlaatpijp in de weg zit.
Dit is dus ook waarom de andere tien teams uit de koningsklasse niet zomaar daar ook een vleugeltje kunnen plaatsen. Zij zouden de gehele achterkant van hun bolides op een andere manier moeten ontwikkelen dan dat ze nu hebben gedaan, om ruimte te maken binnen die 60 millimeter.
Effect van de 'FTM-vleugel'
Binnen de Ferrari-garage zou dit vleugeltje bekend staan als de 'FTM'. De hete uitlaatgassen botsen met hoge snelheid tegen de 'FTM', waardoor er een 'zuigeffect' wordt gecreëerd door de bochten. Teams gebruiken de verbrandingsmotor deels als generator voor de MGU-K en om die zo efficiënt mogelijk op te laden, is het gewenst om in een zo laag mogelijke versnelling te rijden, wat juist voor meer en hetere uitlaatgassen zorgt bij lagere snelheden vergeleken met de auto's van de vorige generatie. Op de rechte stukken kan het vleugeltje juist voor minder luchtweerstand en dus een hogere topsnelheid zorgen.
