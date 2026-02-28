De plannen voor de nieuwe Formule 1-locatie in Saoedi-Arabië krijgen steeds meer vorm. Waar de koningsklasse momenteel nog neerstrijkt op het snelle stratencircuit van Djedda, is het de bedoeling dat de Grand Prix op termijn verhuist naar Qiddiya City. Dit ambitieuze megaproject nabij de hoofdstad Riyad moet niet alleen een hypermodern circuit huisvesten, maar een complete stad worden die volledig in het teken staat van sport, cultuur en entertainment.

Prins Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, de voorzitter van de Saoedische motorsportfederatie (SAMF), deelde onlangs een update over de vorderingen op de bouwplaats. Tijdens een bezoek van Formule 1-CEO Stefano Domenicali uit vorig jaar was de vooruitgang al goed te zien. "We stonden in de paddock, met de pitfaciliteiten en de Paddock Club. Het hele paddockgebouw staat al. Het is echt een enorm project", begon de prins tegenover de Duitse tak van Motorsport.com. Hoewel het circuit zelf momenteel voor bijna veertig procent is voltooid, benadrukt hij dat de baan deel uitmaakt van een veel groter geheel. "Het is een hele stad. Het circuit is er slechts een onderdeel van. Ik denk dat de baan begin 2027 klaar zal zijn."

Hybride tussen circuit en stad

Het ontwerp van het zogeheten Speed Park Track is in handen van de Oostenrijkse oud-coureur Alexander Wurz en het gerenommeerde Tilke Engineering van Hermann Tilke. Het circuit belooft een unieke hybride te worden tussen een permanent circuit en een stratencircuit, met als absoluut hoogtepunt 'The Blade'. Deze bocht, die voorzien is van LED-verlichting, stijgt 108 meter boven een concertpodium uit. Al Faisal beschrijft de opzet als volgt: "Het is een permanent circuit, maar tegelijkertijd ligt het midden in een stad. Eigenlijk is het een soort stratencircuit, maar dan permanent aangelegd midden in de stad. Het is een enorme stad en rondom de baan ontstaan nog veel meer projecten."

Geen haast met verhuizing

Ondanks de snelle bouw van de faciliteiten heeft de organisatie geen haast om het Jeddah Corniche Circuit te verlaten. De Formule 1 zal pas de overstap maken als de volledige infrastructuur, inclusief hotels en attractieparken zoals Six Flags, volledig operationeel is. Al Faisal legt uit dat dit in overleg met de koningsklasse is besloten. "We kunnen daar niet naartoe zolang niet alles eromheen, zoals hotels, winkelcentra en pretparken, klaar is. We willen daar geen wedstrijd organiseren, terwijl alles nog een bouwplaats is. Daarom hebben we geen haast", zo vertelt hij.

Toekomst in Qiddiya

De verwachting is dat de baan zelf volgend jaar gereed is, maar de daadwerkelijke verhuizing van de Grand Prix laat waarschijnlijk nog iets langer op zich wachten. "De baan moet in 2027 klaar zijn. Dat de Formule 1 daarheen verhuist, zal waarschijnlijk in 2028 of 2029 gebeuren", zo stelt Al Faisal. Naast de Formule 1 zijn er ook plannen om de MotoGP naar het nieuwe complex te halen, maar ook NASCAR en GT World Challenge Europe zouden interesse hebben. Saoedi-Arabië wil voorkomen dat het project eindigt zoals in andere landen, waar circuits werden gebouwd zonder de beloofde omliggende faciliteiten. In Qiddiya moet de ervaring voor de fans vanaf de eerste dag centraal staan, ondersteund door onder andere de snelste achtbaan ter wereld en een speciaal gaming-park.