Ferrari heeft tijdens de wintertests in Bahrein de wenkbrauwen doen fronsen met een reeks indrukwekkende oefenstarts. Terwijl de concurrentie lijkt te worstelen met de nieuwe technische reglementen, schoten de auto's met een Ferrari-motor als raketten uit de startblokken. Vooral Lewis Hamilton maakte indruk door tijdens een gezamenlijke oefenstart vanaf de negende startrij direct op te rukken naar de leiding, waarbij hij onder andere Max Verstappen en Kimi Antonelli inhaalde richting de eerste bocht.

Deze opvallende acceleratie vanuit stilstand bleef niet beperkt tot het fabrieksteam uit Maranello. Ook de klantenteams van de Scuderia, Haas en Cadillac, vertoonden dezelfde krachtige startprestaties. Waar andere teams kampten met het zogeheten turbo lag en moeite hadden om de turbo handmatig op te spinnen, vertrokken de Ferrari's consistent sneller. De oorzaak van dit voordeel lijkt te liggen in een bewuste technische keuze van de Italiaanse renstal: de architectuur van de turbo.

Kleinere turbo biedt Ferrari cruciaal voordeel

Voor het nieuwe tijdperk van de Formule 1 heeft Ferrari gekozen voor een compactere turbo in de nieuwe power unit. Het grote voordeel hiervan is een verminderd effect van het turbo lag, waardoor de turbo aanzienlijk sneller op de gewenste druk komt. Dit is dit seizoen extra relevant omdat de MGU-H, die de turbo voorheen elektrisch op snelheid hield, is verdwenen. Teams zijn nu volledig afhankelijk van uitlaatgassen om de druk op te bouwen, en de kleinere variant van Ferrari bereikt zijn ideale werkvenster veel sneller dan de grotere exemplaren van Audi, Honda, Mercedes en Red Bull Ford.

Met deze generatie auto's moeten de F1-coureurs hun motor ongeveer tien seconden op hoge toeren laten draaien op de grid om de turbo handmatig op te spinnen. Terwijl teams als Red Bull en Mercedes deze volledige tijd nodig hebben, bereikt de Ferrari-motor de ideale druk al na zes à zeven seconden. Hierdoor hoeven de coureurs minder lang toeren te maken en is het vermogen consistenter op het moment dat de lichten uitgaan. Dit minimaliseert het risico op het terugvallen in toeren en stelt Ferrari in staat om in de tweede versnelling te starten, wat de tractie maximaliseert en dus wielspin beperkt.

Vasseur koos bewust voor beheersbaarheid

Teambaas Frédéric Vasseur liet weten dat Ferrari de FIA al in een vroeg stadium had gewaarschuwd voor de complexiteit van de starts zonder de hulp van de MGU-H. Toen de regels ongewijzigd bleven, besloot het team in te zetten op een ontwerpfilosofie die gericht is op de zogeheten 'driveability' van de motor. Volgens de Fransman is puur vermogen dit seizoen niet de enige doorslaggevende factor op het circuit.

"In 2026 zal niet alleen puur vermogen, maar vooral de beheersbaarheid van de motor het verschil maken", vertelde Vasseur in Bahrein. De focus van de engineers lag dan ook op het minimaliseren van de tijd die nodig is om de turbo op te spinnen, wat heeft geresulteerd in de huidige compacte architectuur die nu zijn vruchten lijkt af te werpen. Het terugschroeven van de grootte van de turbo heeft als nadeel dat het mogelijk een minder piekvermogen heeft, maar het vermogen komt sneller en constanter naar voren bij Charles Leclerc en Hamilton.