Volgens Alex Dunne was zijn vertrek bij het opleidingsprogramma van McLaren een noodzakelijke stap om zijn droom in de Formule 1 te verwezenlijken. De jonge coureur, die vorig jaar nog in actie kwam tijdens vrije trainingen voor het team uit Woking, zag zijn kansen op een vast zitje bij de Britse renstal slinken.

De Ierse coureur werd onlangs gespot in de kleuren van Alpine tijdens de Formule 2-testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, die plaatsvonden terwijl de Formule 1 de wintertest in Bahrein organiseerde. Niet veel later werd de overstap naar de Alpine Academy officieel gemaakt, nadat hij in 2025 nog in verband werd gebracht met een roerige overstap naar Red Bull Racing. Die deal ketste echter af, nadat Red Bull een afkoopsom van 600.000 dollar moest betalen om een omstreden contract, dat buiten het management om was getekend door Helmut Marko, te ontbinden.

Geen doorkomen aan bij McLaren

De voornaamste reden voor het vertrek van Dunne bij McLaren is de stabiliteit in de huidige line-up van het team. Met Lando Norris en Oscar Piastri heeft McLaren twee jonge sterren die voor de lange termijn zijn vastgelegd. Regerend wereldkampioen Norris heeft een contract dat hem tot minstens eind 2027 aan het team verbindt, terwijl Piastri zekerheid heeft tot en met het einde van 2028. Voor een talent uit de eigen opleiding is er daardoor simpelweg geen ruimte.

"Ik denk dat mijn beslissing om McLaren te verlaten in de eerste plaats was omdat iedereen die de Formule 1 op de voet volgt, weet dat Oscar en Lando voorlopig nergens heen gaan", zo legt Dunne uit tegenover Motorsport Week. De coureur realiseerde zich dat hij elders moest kijken om niet jarenlang aan de zijlijn te blijven staan. "Ik had het gevoel dat een toekomst als Formule 1-coureur bij McLaren steeds minder mogelijk werd, omdat Lando en Oscar net hun contract hadden verlengd en daar nog een paar jaar zouden blijven."

Bewuste overstap naar Alpine

Ondanks de sterke banden met McLaren, benadrukt Dunne dat hij zelf de regie in handen heeft genomen. Hij ziet de overstap naar Alpine, waar Pierre Gasly en Franco Colapinto momenteel de zitjes bezetten, als een kans op een snellere promotie naar de Formule 1. De bereidheid van Alpine om de opstelling te wijzigen bij eventuele onrust, bieden hem meer perspectief op een plek op de grid.

"Mijn doel is natuurlijk om in de Formule 1 te rijden en wereldkampioen te worden. Het was dus echt mijn eigen beslissing en ik voelde dat dit een verandering was die nodig was om mijn droom na te jagen", aldus de Ier. Hij kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de breuk met zijn voormalige werkgever. "Ik denk dat het de juiste beslissing was. Toen we de knoop doorhakten, voelde ik me er volledig comfortabel bij en ik maakte me geen zorgen of had geen twijfels."

