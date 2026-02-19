Verstappen maakt kilometers in Bahrein, Viaplay-abonnees lopen terug en verhoging dreigt | GPFans Recap

De tweede dag van de tweede en laatste F1-wintertest op het Bahrain International Circuit zit er alweer op. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het is alweer dag twee van de laatste testweek in Bahrein en op de donderdag was het met name Ferrari dat opviel met een bijzondere achtervleugel op de rode bolides. Op de donderdag was het Kimi Antonelli die in zijn Mercedes de snelste tijd van de dag wist te fabriceren. Max Verstappen reed op zijn beurt een hoop rondjes en beleefde zo ook een prima dag. Aan de andere kant was er minder leuk nieuws voor Viaplay, dat de abonnees de afgelopen tijd heeft zien teruglopen.

Norris snelste in tweede ochtendsessie Bahrein voor Verstappen, problemen bij Ferrari

We zijn op de helft van de laatste F1-testweek op het Bahrain International Circuit. De ochtendsessie zit erop en we vinden Lando Norris bovenaan de tijdenlijst. Het is echter George Russell die de meeste kilometers wist af te leggen. De Mercedes-coureur klokte de derde tijd achter Norris en Max Verstappen. Lees hier de hele samenvatting van de ochtend in Bahrein.

Antonelli snelste op donderdag, Verstappen voltooit 139 ronden en problemen bij Aston Martin

Kimi Antonelli heeft de donderdag op het Bahrain International Circuit als snelste afgesloten. Zijn beste rondetijd ging onder de 1:33. Tevens kon de Mercedes-coureur een boel kilometers afleggen. De jonge Italiaan werd op de voet gevolgd door Oscar Piastri en Max Verstappen. De Nederlander wist bovendien een hoop rondes af te leggen deze donderdag. Lees hier de hele samenvatting van de middag in Bahrein.

Verstappen reageert op eisen McLaren voor FIA-regelwijzigingen: 'Ik zei dit al in 2023'

Max Verstappen heeft gereageerd op de zorgen die McLaren-teambaas Andrea Stella heeft geuit over de nieuwe reglementen. Hoewel de Red Bull-coureur zich kan vinden in de kritiek op de veiligheid en de inhaalmogelijkheden, is hij een stuk minder mild over de klachten rondom de nieuwe startprocedure. Volgens hem had de concurrentie veel eerder aan de bel moeten trekken. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Max Verstappen.

Viaplay kondigt tegenvallende kwartaalcijfers aan, vrees voor prijsverhoging abonnement

De Viaplay Group heeft de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2025 gepresenteerd. Hoewel de omzet op papier een lichte stijging laat zien, zijn de onderliggende cijfers een stuk minder rooskleurig. De streamingdienst, die in Nederland de exclusieve rechten van de Formule 1 bezit, kampt namelijk met een aanzienlijk verlies aan abonnees. Om de omzetdoelstellingen voor dit jaar te behalen, wordt er gevreesd voor een prijsverhoging voor de consument. Lees hier het hele artikel over de cijfers van Viaplay.

FIA geeft groen licht voor bijzondere 'Macarena-achtervleugel' Ferrari

Ferrari heeft tijdens de testdagen in Bahrein de tongen losgemaakt met een uiterst opvallende achtervleugel op de SF-26. Hoewel de concurrentie met verbazing naar het roterende mechanisme keek, heeft de FIA bij monde van technisch directeur Nikolas Tombazis inmiddels laten weten dat de innovatie van de Italiaanse renstal binnen de reglementen valt. Volgens de autosportbond past de oplossing in de nieuwe koers die voor dit seizoen is ingezet. Lees hier het hele artikel over het trucje van Ferrari en de FIA-reactie.

