Kimi Antonelli heeft de donderdag op het Bahrain International Circuit als snelste afgesloten. Zijn beste rondetijd ging onder de 1:33. Tevens kon de Mercedes-coureur een boel kilometers afleggen. De jonge Italiaan werd op de voet gevolgd door Oscar Piastri en Max Verstappen.

Antonelli ging het circuit in Sakhir rond in een 1:32.803. Naast het rijden van de snelste ronde was er ook genoeg tijd voor de Zilverpijlen om de long runs te oefenen evenals het verwisselen van de voorvleugel bij een pitstop. Piastri was slechts 0.058 seconden langzamer, maar met 86 ronden achter zijn naam legde hij zeven meer ronden af dan Antonelli. Verstappen deed in totaal 139 ronden, nadat hij ook al de ochtendsessie op zich had genomen. Met een verbetering van een paar tienden werd de Red Bull-coureur derde op 0.359 seconden afstand van Antonelli. De meeste ronden werden verreden door McLaren en Mercedes, wiens coureurs de donderdagsessies verdeelden. Qua kilometers was het Red Bull op P3 dankzij een drukke dag voor Verstappen.

Hamilton maakt saaie ochtend goed met veel kilometers in de middag

Norris verreed alleen de ochtendsessie en zakte op de tijdenlijst terug tot de vijfde plaats. Lewis Hamilton bracht bijna de gehele ochtend door in de pitstraat vanwege betrouwbaarheidsproblemen, al kreeg Ferrari wel eventjes de kans om de bijzondere ronddraaiende achtervleugel te showen. Gelukkig voor de zevenvoudig wereldkampioen kon hij in de middag veel meer kilometers afleggen. Hij werd vierde met een 1:33.689 na 78 ronden, voor Franco Colapinto en Nico Hülkenberg. George Russell, die net als Norris alleen de ochtend had gedaan, vinden we terug op P8.

Rode vlag voor Alonso

Er was één rode vlag voor een incident. Fernando Alonso kwam richting het einde van de eerste sector tot stilstand. De problemen bij Aston Martin en Honda blijven zich dus opstapelen. Alonso had al geen snelheid meer en toen hij op een gegeven moment een beetje gas bij wilde geven, klonk er een heleboel geratel. Er wordt verwacht dat het opnieuw een versnellingsbakprobleem is.

De achterhoede op de donderdag

De teleurgestelde Spanjaard van Aston Martin eindigde op P15 met een 1:37.472, ver achter Esteban Ocon, Liam Lawson, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman en Sergio Pérez. Alleen Valtteri Bottas in de Cadillac was langzamer dan Alonso.

