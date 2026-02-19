Max Verstappen heeft gereageerd op de zorgen die McLaren-teambaas Andrea Stella heeft geuit over de nieuwe reglementen. Hoewel de Red Bull-coureur zich kan vinden in de kritiek op de veiligheid en de inhaalmogelijkheden, is hij een stuk minder mild over de klachten rondom de nieuwe startprocedure. Volgens hem had de concurrentie veel eerder aan de bel moeten trekken.

De discussie barstte los nadat Stella na de eerste F1-testweek op het Bahrain International Circuit aandrong op verschillende wijzigingen. De topman van McLaren maakt zich met name zorgen over de startprocedure waarbij de MGU-H ontbreekt en de coureurs lat hebben van turbolag, de 'gevaarlijke' snelheidsverschillen op de rechte stukken vanwege lift-and-coast, en het feit dat inhalen mogelijk te moeilijk wordt onder de nieuwe regels. De Umbriër eist dat er zo snel mogelijk regelaanpassingen worden doorgevoerd door de FIA.

Artikel gaat verder onder video

Niemand luisterde naar waarschuwingen Verstappen in 2023

Wanneer Verstappen door Motorsport.com wordt geconfronteerd met de punten van Stella, erkent hij dat er inderdaad problemen zijn met de snelheidsverschillen en het inhalen. Toch kan hij het niet laten om te wijzen op het feit dat hij deze zorgen al veel eerder deelde. "De laatste twee zaken wel, maar dat heb ik in 2023 al gezegd. Je kunt die punten dan nu wel aanstippen, maar misschien hadden ze er als team wat eerder naar moeten kijken."

Twee en een half jaar geleden waarschuwde Verstappen de Formule 1 over het moeten terugschakelen op rechte stukken en het toepassen van lift-and-coast op basis van simulatordata. "Toen ik die dingen in 2023 zei, kreeg ik meteen veel kritiek. Ze zeiden tegen me: 'Nee, dat klopt niet en zo zal het niet zijn'. Maar nu blijkt dat het voor 90 procent ook echt zo is."

Wat betreft de startprocedure is hij ook duidelijk. De Limburger legde uit dat Red Bull zich er gewoon op heeft aangepast en dat McLaren "vanuit de pitstraat moet starten", als ze het zo gevaarlijk vinden.

© Red Bull Content Pool

Geen verrassing voor Red Bull

Voor Verstappen en zijn team komt de huidige situatie dan ook niet als een verrassing. Terwijl andere teams nu pas de noodklok luiden over de impact van de nieuwe power units en de actieve aerodynamica, zag de viervoudig wereldkampioen de bui al langere tijd hangen. Hij benadrukt dat de fundamenten van de reglementen al jaren vaststaan en dat de uitkomst daarvan simpelweg te voorspellen was. "Je kon dit zien aankomen. In de afgelopen jaren is er niet zo heel veel veranderd, slechts een paar kleine dingen in de manier waarop je de energie inzet en terugwint. Maar ja, dit kon je al van ver zien aankomen", besluit Verstappen.