Volgens Max Verstappen is het gedoe rondom het starten met de nieuwe wagens allemaal wat overdreven. McLaren-teambaas Andrea Stella stelde eerder deze week dat de nieuwe wagens gevaarlijke procedures kunnen opleveren, maar daar is de Nederlander het niet mee eens. Ook Lewis Hamilton en Valtteri Bottas begrijpen het commentaar niet.

Stella lobbyde eerder al ervoor om de startprocedure te wijzigen. Het had te maken met wat de FIA tijdens de laatste testdag van vorige week in Bahrein constateerde. Daar waren er diverse coureurs die tijdens de proefstarts problemen hadden en sommigen kwamen niet verder dan de eerste bocht. Het zou te maken hebben met de nieuwe systemen die moeten worden opgeladen. Daarbij moeten de coureurs voordat de startlichten doven langer het gaspedaal inhouden om de toeren van de motor te verhogen, om op die manier de boel op te laden. McLaren is van mening dat er een aanpassing moet komen, zodat er geen chaotische situaties ontstaan, waarbij het snelheidsverschil tussen de coureurs te groot zou worden.

Artikel gaat verder onder video

'Achterhoede coureurs gaan er last van hebben'

Tijdens de persconferentie in Bahrein lieten diverse coureurs zich erover uit. Bottas stelt dat er inderdaad een nieuwe werkwijze is, maar wil niet spreken over een onveilige situatie: "Het grootste verschil is, op het punt waar we nu zitten, de lange, warme toeren. Daar moeten we iets op vinden. Mijn enige zorg is dat als je achteraan start, je net begint met het opbouwen van de toeren en dan gaan de startlichten al aan. Je hebt dan niet genoeg tijd om de turbo aan te wakkeren voordat de lichten uitgaan. Dat is overigens alleen een probleem voor de coureurs aan de achterkant van het veld. Los daarvan zullen we oplossingen vinden en vind ik het niet gevaarlijk, zo legt de Finse Cadillac-coureur erover uit.

Hamilton: 'Wel een probleem, niet gevaarlijk'

Ook Hamilton schaart zich achter die woorden en stelt dat het wel degelijk een probleem is, maar wil de lading ervan afhalen: "Het is zeker niet gevaarlijk, die connotatie moeten we er vanaf halen. Het is gewoon een andere procedure. Een iets langere procedure dan voorheen (...) Je kunt nog steeds van je plek komen zonder de turbo, maar dan springt hij een paar keer in de anti-stall."

Verstappen: 'Je kan ook vanuit de pitstraat starten'

Verstappen vult het tweetal aan en stelt dat er uiteraard ook andere manieren zijn om een race aan te vangen, mocht McLaren het echt gevaarlijk vinden: "Je kunt altijd vanuit de pitstraat starten als je het echt onveilig vindt. In bocht vier heb je dan de achterkant van het veld alweer bereikt."

Gerelateerd