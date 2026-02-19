De Viaplay Group heeft de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2025 gepresenteerd. Hoewel de omzet op papier een lichte stijging laat zien, zijn de onderliggende cijfers een stuk minder rooskleurig. De streamingdienst, die in Nederland de exclusieve rechten van de Formule 1 bezit, kampt namelijk met een aanzienlijk verlies aan abonnees. Om de omzetdoelstellingen voor dit jaar te behalen, wordt er gevreesd voor een prijsverhoging voor de consument.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de streamingdienst in de kernlanden, waaronder Nederland en de Scandinavische landen, te maken heeft met een flinke uittocht. Ongeveer één op de tien abonnees besloot bij Viaplay weg te lopen, wat neerkomt op een abonneeverlies van 8,4 procent. Het totale aantal abonnees van het bedrijf is hierdoor gedaald naar 4,36 miljoen. Dit is een opvallende daling voor een platform dat juist door de verkoop van meer abonnementen de hoge kosten voor sportrechten wil terugverdienen.

Omzetgroei door overname Allente Group

De totale omzet van de Viaplay Group kwam in het laatste kwartaal van 2025 uit op omgerekend 470 miljoen euro, een stijging van bijna drie procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei is echter volledig toe te schrijven aan de overname van Allente Group, die 54 miljoen euro bijdroeg aan het resultaat. Zonder deze financiële inbreng zou de mediagroep de omzet juist fors hebben zien dalen, wat de druk op de huidige koers van het bedrijf vergroot.

Nederlandse markt blijft belangrijke inkomstenbron

Ondanks het verlies aan klanten blijft Nederland een cruciale markt voor de Scandinavische aanbieder. De inkomsten uit de Nederlandse activiteiten bedroegen 110 miljoen euro, waarbij het overgrote deel wordt gegenereerd uit streamingdiensten. Hoewel de uitzendrechten voor de Formule 1 in Nederland nog tot en met 2029 zijn vastgelegd, moet Viaplay alle zeilen bijzetten om de streaminginkomsten op peil te houden nu de concurrentie van andere platformen toeneemt.

Prijsverhoging lijkt onvermijdelijk voor stabilisatie

Viaplay heeft als doel gesteld om de omzet gedurende dit jaar te stabiliseren, maar in de presentatie van de cijfers wordt niet expliciet gesproken over hoe dit bereikt gaat worden. De analyse van de huidige situatie wijst echter in de richting van hogere tarieven voor de trouwe abonnees. "Om met een dalend aantal abonnees dezelfde omzet te realiseren, is het vrijwel noodzakelijk dat de prijs van de overgebleven abonnementen omhoog gaat", zo valt te lezen in de analyse TotaalTV.