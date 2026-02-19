We zijn op de helft van de laatste F1-testweek op het Bahrain International Circuit. De ochtendsessie zit erop en we vinden Lando Norris bovenaan de tijdenlijst. Het is echter George Russell die de meeste kilometers wist af te leggen. De Mercedes-coureur klokte de derde tijd achter Norris en Max Verstappen.

De regerend wereldkampioen was het snelst van de elf deelnemende coureurs in de ochtendsessie. Norris ging het circuit van Sakhir rond in een tijd van 1:33.453. Verstappen zat op slechts 0.131 seconden afstand. McLaren en Red Bull maakten geen grote problemen mee. Waar Norris iets meer dan zeventig rondjes kon voltooien, moest Verstappen het met 56 ronden doen. Russell completeerde dus de top drie en was dé kilometervreter van deze ochtendsessie met 77 ronden. Er was één rode vlag richting het einde van de vier uur als test, maar incidenten waren er niet, op hier en daar een blokkerend wieltje.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari met problemen én bijzondere achtervleugel

Lewis Hamilton reed de minste rondjes van iedereen. Hij kwam slechts vijf keer over start-finish, totdat de Ferrari vanwege een nog onbekend betrouwbaarheidsprobleem drie uur lang niet naar buiten kwam. Aan het einde van de ochtendsessie deed de zevenvoudig wereldkampioen nog wel mee aan de oefenstart. Ferrari kreeg aan het begin van de donderdag de kans om een nieuwe achtervleugel uit te proberen - een achtervleugel die opvallend helemaal rond kan draaien.

You spin me right round! 😵‍💫



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Tijdenlijst van Norris tot Bottas

Achter Norris, Verstappen en Russell vonden we Alexander Albon op de vierde stek met 71 rondjes achter zijn naam. Gabriel Bortoleto completeerde de top vijf in de Audi, maar hij kon slechts 29 ronden afleggen. Ollie Bearman, Franco Colapinto, Liam Lawson en Fernando Alonso eindigden voor Hamilton in de tijdenlijst. Valtteri Bottas was het langzaamst met een tijd van 1:40.193. Het duurde even voordat de Cadillac in actie kwam, maar uiteindelijk kon de Fin 58 ronden afleggen.

Clocking in the laps! 💪



George Russell and Valtteri Bottas are both out there, making the most of the clearer track 💨#F1 #F1Testing pic.twitter.com/7fcr8nl1Qk — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

De middagsessie begint om 13:00 uur Nederlandse tijd. Dan komen Oscar Piastri voor McLaren, Kimi Antonelli voor Mercedes, Verstappen voor Red Bull, Hamilton voor Ferrari, Albon voor Williams, Lawson voor Racing Bulls, Alonso voor Aston Martin, Esteban Ocon voor Haas, Nico Hülkenberg voor Audi, Colapinto voor Alpine en Sergio Pérez voor Cadillac in actie.

Dit is de volledige uitslag van de ochtendsessie.

Gerelateerd