Ferrari heeft tijdens de testdagen in Bahrein de tongen losgemaakt met een uiterst opvallende achtervleugel op de SF-26. Hoewel de concurrentie met verbazing naar het roterende mechanisme keek, heeft de FIA bij monde van technisch directeur Nikolas Tombazis inmiddels laten weten dat de innovatie van de Italiaanse renstal binnen de reglementen valt. Volgens de autosportbond past de oplossing in de nieuwe koers die voor dit seizoen is ingezet.

De bewuste achtervleugel, die tijdens de testmomenten ongeveer 225 graden draaide in de rechte lijn-modus, zorgde voor veel gefronste wenkbrauwen in de paddock. Waar vorig jaar nog strikte beperkingen golden voor de opening van de achtervleugel, bieden de nieuwe regels voor actieve aerodynamica veel meer ruimte voor creativiteit. De FIA ziet de ontwikkeling van Ferrari dan ook niet als een probleem, maar eerder als een logisch gevolg van de huidige regelgeving die gericht is op het verminderen van luchtweerstand.

FIA moedigt aan

Tombazis legt bij The Race uit dat de bond bewust heeft gekozen voor meer technische vrijheid. "Over het algemeen hebben we oplossingen aangemoedigd die de luchtweerstand verminderen", zo vertelt de technisch directeur. Volgens de Griek is de beperking van vorig jaar bewust losgelaten om teams de ruimte te geven. "Daarom zijn de DRS-reglementen van vorig jaar, die de mate van opening beperkten, dit jaar niet gehandhaafd om meer vrijheid te geven. En de Ferrari-oplossing is volgens ons oké."

Macarena

Niet alleen de FIA, maar ook de coureurs op de baan keken hun ogen uit. Ollie Bearman, die dit jaar voor Haas uitkomt, reed achter de Ferrari van Lewis Hamilton toen het systeem in werking trad. "Ik reed achter Lewis en ik zag het en dacht: wat is er in godsnaam gebeurd? Ik dacht dat het kapot was, maar eerlijk gezegd is het super innovatief", aldus de jonge Brit. Hoewel hij onder de indruk is van het ontwerp, ziet hij ook nadelen. "Het ziet er ook behoorlijk gelikt uit, dus als het werkt op het circuit, dan hebben ze zeker iets goeds gedaan. Het ziet er cool uit, maar het is ook zwaar. Iedereen heeft het volgens mij overwogen, inclusief wijzelf. Maar er moet bij dat soort zaken altijd een compromis worden gesloten." Ferrari-teambaas Frederic Vasseur probeert de commotie rondom de vleugel, die in de wandelgangen al de 'Macarena-vleugel' wordt genoemd, te minimaliseren. Hij benadrukt dat elk team op zoek is naar mazen in de wet. "Ik denk dat iedereen aan innovatie doet. Soms is het zichtbaar, soms niet, maar ik weet zeker dat onze concurrenten en iedereen op de grid precies hetzelfde doen", zegt de Fransman