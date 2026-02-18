De FIA heeft een zogeheten e-vote gelanceerd onder de motorfabrikanten over een voorgestelde wijziging in de reglementen voor de nieuwe generatie krachtbronnen. De digitale stemming richt zich specifiek op de manier waarop de compressieverhouding van de motoren wordt gemeten.

Dit technische detail is de afgelopen tijd het middelpunt geworden van een politiek steekspel in de paddock, aangezien een aanpassing grote gevolgen kan hebben voor het vermogen van de verschillende krachtbronnen. De kern van het voorstel is dat fabrikanten vanaf 1 augustus niet langer alleen bij omgevingstemperatuur aan de regels moeten voldoen. In plaats daarvan moet de compressieverhouding ook binnen de limieten blijven bij een representatieve temperatuur van 130 graden Celsius. Volgens technische analyses zou het huidige 'loophole', waarbij materialen uitzetten door hitte, een voordeel van 10 tot 15 pk kunnen opleveren. Dit komt overeen met ongeveer 0,3 seconden per ronde, wat in de Formule 1 het verschil kan maken tussen winst en verlies.

FIA bevestigt stemming

De overkoepelende autosportbond heeft bevestigd dat er na diverse overleggen met de Power Unit Advisory Committee een officieel voorstel ligt. "De FIA heeft onlangs een e-vote gelanceerd die primair gericht is op een voorgestelde wijziging in de beoordeling van de compressieverhouding van de krachtbron in draaiende toestand", zo luidt het statement van de bond. Hiermee wil de FIA voorkomen dat fabrikanten gebruikmaken van thermische uitzetting om de compressie op het circuit kunstmatig te verhogen tot boven de toegestane limiet.

Andere meetmethode

Volgens de bond is de nieuwe manier van testen niet uit de lucht gegrepen, maar het resultaat van een intensieve samenwerking met de huidige en toekomstige motorleveranciers. "In de afgelopen weken en maanden hebben de FIA en de motorfabrikanten gezamenlijk een methodologie ontwikkeld om te kwantificeren hoe de compressieverhouding verandert van omgevings- naar bedrijfsomstandigheden. Na validatie van deze aanpak is een voorstel ingediend waarbij, vanaf 1 augustus, naleving van de limiet voor de compressieverhouding niet alleen moet worden aangetoond bij omgevingsomstandigheden, maar ook bij een representatieve bedrijfstemperatuur van 130°C", aldus de FIA.

Uitslag snel

De uitslag van de stemming zal niet lang op zich laten wachten. De FIA verwacht binnen tien dagen uitsluitsel te kunnen geven over het draagvlak onder de fabrikanten. Toch is een positieve uitkomst van de e-vote nog geen definitieve garantie dat de regels direct worden aangepast. Zoals bij alle wijzigingen in de reglementen van de Formule 1, moet elk besluit eerst nog officieel worden goedgekeurd door de FIA World Motor Sport Council voordat het in de boeken wordt opgenomen.