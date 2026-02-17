David Coulthard stelt dat Max Verstappen de favorietenrol voor het nieuwe seizoen nadrukkelijk van zich afschuift. Hoewel Red Bull Racing tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein een sterke indruk maakte, kijkt de Limburger met argusogen naar de concurrentie. Dat laat Coulthard optekenen in gesprek met TalkSPORT.

De Schot onthult dat hij onlangs uitgebreid heeft gesproken met de Red Bull-coureur over de krachtsverhoudingen op de grid. Ondanks de solide kilometers die de nieuwe RB22 tijdens de shakedown en de eerste testweek liet zien, weigert Verstappen zichzelf als de te kloppen man te zien. Hij richt zijn pijlen in plaats daarvan op de teams die met een krachtbron van de concurrentie rijden.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wijst naar Mercedes-motoren

Verstappen heeft een duidelijk beeld van wie de grootste dreiging vormen voor zijn jacht op een nieuwe wereldtitel. "Verstappen heeft mij zijn concurrenten genoemd", aldus Coulthard. Volgens de dertienvoudig Grand Prix-winnaar kijkt Verstappen daarbij vooral naar de teams die gebruikmaken van een Mercedes-motor. Dit betekent dat naast het fabrieksteam van Mercedes ook McLaren, Williams en Alpine – dat dit jaar is overgestapt op Mercedes-motoren – hoog op het lijstje van de Nederlander staan.

Red Bull momenteel 'vierde kracht'

De voorzichtigheid van Verstappen lijkt niet uit de lucht gegrepen, aangezien er binnen Red Bull Racing ook de nodige kanttekeningen worden geplaatst. Technisch directeur Pierre Waché liet tijdens de recente tests in Bahrein weten dat het team momenteel worstelt met het gewicht van de RB22. De auto is momenteel zwaarder dan het minimumgewicht van 768 kilogram, waardoor er een intensief programma is gestart om overtollige kilo's te lozen voor de seizoensopener in Australië op 8 maart.

Waché stelde zelfs dat Red Bull op dit moment de vierde kracht lijkt te zijn, achter Ferrari, Mercedes en McLaren. Het team uit Milton Keynes moet dus aan de bak om de aansluiting bij de top te behouden voordat het seizoen officieel uit de startblokken gaat.

Hamilton en Ferrari niet uitvlakken

Coulthard is van mening dat de titelstrijd dit jaar wel eens breder kan zijn dan alleen een duel tussen Red Bull en Mercedes. Hij waarschuwt dat men Ferrari en Lewis Hamilton zeker niet mag afschrijven. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kende een productieve eerste testweek in Bahrein en lijkt zich steeds meer op zijn gemak te voelen in de SF-26. Coulthard sluit een nieuwe opleving van Hamilton, die dit jaar jaagt op zijn achtste wereldtitel, dan ook niet uit.

Volgens de analist is het de taak van wereldkampioenen om eerlijk te zijn over hun rijbeleving, ook als dat kritiek op de nieuwe reglementen inhoudt. De Schot ziet dat de gevestigde orde zich niet zomaar naar de slachtbank laat leiden door de nieuwe technische voorschriften.

Kritiek op 2026-reglementen

De nieuwe technische regels, die dit jaar van kracht zijn gegaan, kunnen op weinig sympathie rekenen van de topcoureurs. Verstappen vergeleek de nieuwe generatie auto's eerder al met een "Formule E op steroïden", vanwege het extreme energiemanagement dat nu vereist is. Coulthard begrijpt die frustratie en stelt dat de technologie voor de coureurs aanvoelt als een stap terug.

Hij vergeleek de huidige generatie wagens met een iPhone 3: functioneel, maar minder geavanceerd dan wat de rijders gewend waren. "Het voelt voor de coureurs als een stap terug", klinkt het. Desondanks verwacht de Schot dat de beste talenten, met Verstappen voorop, nog steeds de boventoon zullen voeren in de koningsklasse van de autosport.

Nieuwe dynamiek bij Red Bull

Verstappen begint aan het nieuwe seizoen met startnummer 3 op zijn auto, nadat hij het kampioenschap vorig jaar met een minimaal verschil van twee punten verloor. Hij krijgt dit jaar gezelschap van een nieuwe teamgenoot in de vorm van de jonge Isack Hadjar. Terwijl de concurrentie klaarstaat om te profiteren van eventuele misstappen bij de integratie van de nieuwe Red Bull-Ford motor, moet de tweede testweek in Bahrein meer duidelijkheid geven.

Deze testweek, die morgen van start gaat, zal cruciaal zijn voor het bepalen van de werkelijke verhoudingen op de grid. Voor Verstappen en Red Bull is het zaak om de kinderziektes van de RB22 tijdig te verhelpen voordat de lichten in Melbourne op groen springen.