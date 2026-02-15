McLaren F1-partner in Epstein-files, FIA verklaart aanpassing compressieverhouding | GPFans Recap

We zitten precies tussen de twee wintertests op het Bahrain International Circuit in. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Er is door de nieuwe technische reglementen ontzettend veel veranderd in de Formule 1. Nikolas Tombazis van de FIA heeft uitgelegd waarom de compressieverhouding is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en heeft laten weten dat het minimumgewicht in de toekomst verder naar beneden gaat. Ondertussen vertelt Adrian Newey over zijn gedwongen verlofperiode en heeft de producent van de F1-film bevestigd dat er een tweede film komt. Verder werpen we een blik op de verreden ronden van alle teams en motorleveranciers en wordt een belangrijke McLaren-partner en tevens broer van de huidige FIA-president genoemd in de 'Epstein-files'.

Artikel gaat verder onder video

Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Bahrein

De eerste F1-wintertest op het Bahrain Interational Circuit zit erop. Natuurlijk is het leuk om de rondetijden te analyseren, maar wat nog veel belangrijker is, is kilometers maken. In dit overzicht laat GPFans zien welke Formule 1-teams en -motorleveranciers hoeveel afstand hebben afgelegd. Lees hier het hele artikel over de verreden kilometers tijdens de eerste testweek in Bahrein.

Related image

FIA wil F1-auto's verder op dieet hebben: '2026-reglementen waren pas de eerste stap'

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) die de technische reglementen opstelt voor de Formule 1, heeft laten weten dat ze het minimumgewicht verder omlaag willen brengen in de toekomst. Ze zijn blij met de positieve feedback van de coureurs, maar Nikolas Tombazis vertelt dat dit slechts de eerste stap was. "De eerste reacties van de coureurs is dat ze het voelen", verklaarde Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling. "Ze voelen dat de auto's wendbaarder zijn. En ze zeggen het niet zomaar, ze voelen het echt in hun lichaam." Lees hier het hele artikel over het minimumgewicht in de Formule 1.

Related image

'CEO van invloedrijke sponsor McLaren F1-team stuurde martelfilmpjes naar Epstein'

Meer en meer mensen die te maken hebben met de Formule 1, vinden we terug in de 'Epstein-files'. De broer van FIA-president Mohammed Ben Sulayem en CEO van een van de grootste sponsoren van McLaren blijkt er nu ook in voor te komen. Hij zou onder andere martelfilmpjes naar Jeffrey Epstein hebben gestuurd. Het gaat om Sultan Ahmed Bin Sulayem, de topman van DP World, een logistiek bedrijf gevestigd in Dubai. Lees hier het hele artikel over een McLaren-partner die in de Epstein-files staat.

Related image

FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"

De compressieverhouding is voor het Formule 1-seizoen van 2026 teruggeschroefd van 18:1 naar 16:1. Aangezien Mercedes alsnog met een hogere compressieverhouding rijdt dan volgens de reglementen is toegestaan, is er een boel ophef over. Maar waarom is het überhaupt aangepast? Het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA legt het uit. "Het is vrij ingewikkeld om heel verfijnde motoren te ontwikkelen met een hoge compressieverhouding", begon de Griek in een video van de FIA. "Wat we wilden, toen we in de begindagen zaten van het opstellen van deze reglementen, was nieuwkomers aantrekken en ik denk dat we daar vrij succesvol in zijn geweest. We hebben momenteel vijf motorfabrikanten en er zit er nog één aan te komen." Lees hier het hele artikel over de compressieverhouding.

Related image

Newey begon al tijdens gedwongen verlof met Aston Martin: 'Koers sindsdien niet gewijzigd'

Volgens Adrian Newey is het fundamentele concept van de nieuwe Aston Martin AMR26 ontstaan tijdens zijn gedwongen verlofperiode, of 'gardening leave' bij Red Bull Racing. De technisch ontwerper stelt dat hij de tijd buiten de dagelijkse operatie heeft gebruikt om de nieuwe reglementen voor het volgende seizoen vanaf de basis te analyseren. Dat liet hij weten tegenover The Race, nadat de Aston Martin de nodige aandacht trok in de F1-paddock. "De filosofie kwam eigenlijk tot stand tijdens mijn verlofperiode. Ik trad op 2 maart in dienst bij het team, maar ik was vanaf eind april [het jaar ervoor] feitelijk met verlof", aldus Newey. In plaats van stil te zitten, begon hij direct met het visualiseren van de nieuwe generatie Formule 1-auto's. Lees hier het hele artikel over Adrian Newey tijdens zijn gardening leave.

Related image

Producent bevestigt groen licht voor tweede F1-film: "We werken aan een vervolg"

Een vervolg op de F1-film is bevestigd door producent Jerry Bruckheimer. In de originele film keerde Brad Pitt terug uit zijn pensioen als coureur, waarin hij de rol van Sonny Hayes vertolkte die besloot om opnieuw de baan op te gaan voor het fictieve APX GP-team. Tot verrassing van velen werd de film Pitts meest winstgevende succes, met een wereldwijde opbrengst die records brak en vier Oscar-nominaties op zak kreeg. Daarnaast won één van de nummers zelfs een Grammy. Lees hier het hele artikel over een sequel op F1: The Movie.

Related image

Gerelateerd