Volgens Adrian Newey is het fundamentele concept van de nieuwe Aston Martin AMR26 ontstaan tijdens zijn gedwongen verlofperiode, of 'gardening leave' bij Red Bull Racing. De technisch ontwerper stelt dat hij de tijd buiten de dagelijkse operatie heeft gebruikt om de nieuwe reglementen voor het volgende seizoen vanaf de basis te analyseren. Dat liet hij weten tegen The Race, nadat de Aston Martin de nodige aandacht trok in de F1-paddock.

De overstap van Newey naar de renstal van Lawrence Stroll was een van de grootste verschuivingen in de sport van de afgelopen jaren. Nadat hij in het voorjaar van 2024 zijn vertrek bij Red Bull aankondigde, moest hij een periode van gardening leave uitzitten voordat hij op 2 maart 2025 officieel aan de slag kon bij zijn nieuwe werkgever. Juist die tussenperiode bleek cruciaal voor de vormgeving van de huidige auto.

Artikel gaat verder onder video

Ontwerpen tijdens verlof

Newey legt uit dat hij de rustige periode gebruikte om een voorsprong te nemen op de concurrentie. "De filosofie kwam eigenlijk tot stand tijdens mijn verlofperiode. Ik trad op 2 maart in dienst bij het team, maar ik was vanaf eind april [het jaar ervoor] feitelijk met verlof", aldus Newey. In plaats van stil te zitten, begon hij direct met het visualiseren van de nieuwe generatie Formule 1-auto's. "We wisten allemaal dat de reglementen waren gepubliceerd, dus ik probeerde gewoon achterover te leunen en te denken: 'Oké, denk vanuit de basisprincipes. Wat zijn deze reglementen? Wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn?' Zo kwam ik tot een filosofie".

Samenwerking in Silverstone

Zodra de Britse ontwerper vorig jaar maart officieel door de deuren van de fabriek in Silverstone liep, deelde hij zijn visie met de rest van het technische team. "Toen ik op 2 maart bij het team begon, heb ik die filosofie besproken met de aerodynamica-experts en ontwerpers van Aston Martin. We waren het er allemaal over eens dat dit een realistisch voorstel leek." Volgens Newey is die koers ook niet meer gewijzigd: "Dat is wat we sindsdien hebben gevolgd".

Kansen door nieuwe regels

De situatie doet denken aan de overstap van Newey van Williams naar McLaren in de jaren negentig, toen hij met de MP4/13 van 1998 direct een kampioenschapsauto neerzette. Ook toen maakte hij gebruik van een reglementswijziging om het verschil te maken. "Wanneer er een grote wijziging in de reglementen is, zijn er altijd enorme kansen. Het gaat erom wie wat ziet", stelt Newey. Toch blijft hij voorzichtig over de vraag of zijn concept de beste is. "Wat de juiste oplossing blijkt te zijn, zal de tijd leren". Hij wijst daarbij naar de start van 2022, toen teams ook met diverse oplossingen kwamen, voordat de ontwerpen begin 2024 naar elkaar toe begonnen te groeien.

Faciliteiten als fundament

Naast het technische vernuft van Newey speelt de enorme investering van eigenaar Lawrence Stroll een grote rol in de opmars van het team. De vernieuwde faciliteiten in Silverstone, zoals een hagelnieuwe windtunnel, worden door Newey als een groot pluspunt gezien. "De visie van Lawrence en de investering in dit gebouw hebben ons zonder twijfel de beste faciliteiten in de Formule 1 gegeven en dat is een enorme aanwinst". Toch is de hardware volgens hem slechts de helft van het werk. "Het is duidelijk één deel van het grote geheel. Het even belangrijke of tweede deel is het personeel dat in dat gebouw werkt en hoe zij samenwerken. Dat is het stuk waar we volgens mij enorme stappen in zetten".

Gerelateerd